En aquests moments, a la ciutat egípcia de Sharm al-Sheikh, els defensors del petroli, el carbó i el gas sumen més representants que els deu països més afectats per la crisi climàtica. Segons revela una anàlisi de la plataforma ‘Global Witness’, en aquests moments uns 636 representants de la indústria dels combustibles fòssils assisteixen a primera fila a les negociacions de la cimera del clima d’Egipte. No només sumen més que la delegació de qualsevol altre país sinó que, en el seu conjunt, desbanquen fins i tot la suma de països com el Pakistan, Bangladesh i Moçambic. Es tracta de la xifra més alta registrada fins a la data en aquest tipus d’esdeveniments diplomàtics.

L’any passat, en la trobada de Glasgow, s’estimava que la indústria del petroli, el carbó i el gas havia enviat prop de 500 ‘lobbistes’ a la trobada. Ja llavors, des de les oenagés ecologistes fins als observadors internacionals presents en les negociacions van denunciar la desmesurada presència d’aquest ‘lobby’ (responsable de les emissions de gasos amb efecte hivernacle que han disparat l’escalfament global i la crisi climàtica). Un any més tard, segons les dades revelades aquest dijous per ‘Global Witness’, la presència d’aquest ‘lobby’ ha augmentat prop d’un 25%. «Si vols fer front a la malària, no convidis els mosquits», alerten des de Greenpeace després de la publicació d’aquest informe. «Si vols fer front a la malària, no convidis els mosquits» La gran majoria dels ‘lobbistes’ dels combustibles fòssils estan registrats en les delegacions nacionals dels Emirats Àrabs Units (70) i Rússia (33): dos dels grans productors de petroli del planeta. També es compten representants de la indústria petrolera, del gas i del carbó a les files de Kenya (12), el Congo (12), Oman (11), Kuwait (9), el Canadà (8), Angola (8) i Namíbia (3).