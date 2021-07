Un foc iniciat en el voral de la carretera que uneix el tram urbà de l'N-II, al Pont del Príncep, amb les Forques de Vilafant, ha generat un bon ensurt als veïns i empreses, aquest divendres a última hora de la tarda. L'incendi, empès pel vent calent de garbí, va prendre amb rapidesa la tanca de xiprers del mas Pagès, just darrere de l'Hotel Bon Retorn, i es va escampar ràpidament cap a la zona industrial del Molí de l'Arròs. Bombers, Mossos, Policia Local i SEM van fer un important desplegament per atendre una situació que es complicava amb la garbinada i que podia afectar algunes de les naus de la zona. Fins i tot van intervenir dues avionetes d'atac per a facilitar l'extinció del foc que anava cap a Figueres.

Les alcaldesses dels respectius municipis, Consol Cantenys i Agnès Lladó, van seguir la feina dels cossos d'emergència acompanyades per altres regidors dels seus governs. El foc no va agafar més volada en el moment inicial, ja que el camp on va començar havia estat llaurat feia poc. Ambudes han tornat a fer una crida "a extremar la prudència i evitar actuacions incíviques" davant l'episodi d'altes temperatures d'aquests dies.