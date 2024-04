El Museu de l'Empordà s'integra al Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de la Generalitat

El Museu de l'Empordà de Figueres s'ha integrat en el Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals del Departament de Cultura, aquest té per objectiu enfortir les arts visuals de Catalunya. Aquest està integrat per gairebé una trentena de centres, encapçalats pel MACBA, com a equipament nacional, els Centres Territorials i els Centres i Espais d’art locals. En aquest últim és en el que pertany el Museu de l'Empordà.

Les principals funcions de la taula tècnica són: la direcció del Sistema, d'acord amb les directrius generals de la Comissió Institucional, l’aprovació del pla d'actuació anual del Sistema així com el pla de cooperació territorial dels equipaments d'arts visuals. També estudiar les necessitats, iniciatives i propostes que es plantegin des dels diferents sectors de les arts visuals, fer el seguiment dels plans d'accessibilitat als equipaments i formular suggeriments, iniciatives i propostes d'actuació.

La missió de la taula tècnica és establir un pla d’acció pels propers anys per tal d’afavorir la coordinació de les polítiques públiques de les diferents administracions en matèria d'arts visuals, garantir l’equilibri territorial de les programacions i fomentar la integració dels sectors de creació, producció, exhibició i difusió.

En aquest sentit, es prioritzen les accions vinculades a promoure la creació i la programació estable d'arts visuals dels equipaments públics; afavorir les bones pràctiques en la gestió dels equipaments; la creació d’un pla de comunicació per donar a conèixer els centres a la ciutadania, la projecció de l’acció dels centres dins del país i també a nivell internacional. Així com també afavorir les bones pràctiques en la gestió dels equipaments.