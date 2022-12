Quan falta poc més d’un mes perquè arribi el Nadal, hi ha qui ja pensa en els plats que servirà als dinars i sopars familiars i entre els amics en unes dates tan assenyalades. I més tenint en compte que els preus estan desbocats. A més, hi ha productes que s’esgoten o s’encareixen encara més tan bon punt s’acosten les festes. La llista de la compra és llarga i voluminosa, però un dels aliments que mai fallen ni falten a la majoria de les taules són els untables. En concret, els patés. Mercadona en té un que et farà marcar la diferència i costa menys de dos euros.

¿Un visionari o un garrepa? Un home revèn les cistelles de les mandarines de Mercadona a Wallapop La cadena de supermercats té molts productes essencials per al Nadal: torrons, bombons, peixos, carns i marisc, entre molts altres. Però abans d’atipar-se, els aperitius o entrants són una bona manera d’obrir la gana o amenitzar l’espera mentre arriben tots els convidats. Paté de bonítol del nord amb pebrots i olives Entre les exquisitats que ven Mercadona, hi ha un paté que està arrasant. Es tracta del de bonítol del nord amb pebrots i olives. Està envasat per la marca Hacendado, però està fabricat per Gourmet Cazorla, una empresa de referència en patés gurmets, plats preparats, conserves i embotits. Es ven en una terrina de 120 grams i el millor, a banda de la seva barreja de sabors, és el preu: només costa 1,95 euros.