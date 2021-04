L'interior altempordanès, la millor opció per fer turisme rural

Els viatges de proximitat ens permeten descobrir, i a voltes rededescobrir, pobles d'un gran interès patrimonial, cultural i natural. L'Alt Empordà és tan rica i variada que val la pena consultar el mapa i perdre's per racons plens d'encant. Us proposem unes escapades a tres pobles que us sorprendran.



Saus, Camallera i Llampaies, una trilogia per conèixer

El municipi de Saus, Camallera i Llampaies, molt proper a la badia de de Roses i a la seva variada oferta turística, inclou diverses entitats de població: Saus, un poble de caràcter medieval; Llampaies, un veïnat de masies escampades, i Camallera, que té un nucli antic ben petit amb cases pairals de gran bellesa.



Santa Llogaia d'Àlguema, petits racons per descobrir

El petit municipi de Santa Llogaia d'Àlguema situat molt a prop de la capital de l'Alt Empordà, Figueres, és un poble tranquil, però que conserva molta vida i amb fàcil accés als pobles del voltant. En arribar-hi, podem deixar el cotxe al pàrquing del centre del poble i visitar els atractius que el converteixen en un espai de descans i calma.



Maçanet de Cabrenys, un oasi de silenci i tranquil·litat

El poble de Maçanet de Cabrenys és un exemple de la riquesa del patrimoni natural i cultural que tenim el privilegi de gaudir al nostre costat. Entre el Canigó i el cap de Creus, a 370 metres d'altitud, és un municipi carregat d'història i una de les joies patrimonials i naturals de l'Empordà interior, que sota el lema La Vall Infinita ha sabut posar en valor els seus innumerables atractius.