Saus, Camallera i Llampaies, una trilogia per conèixer

El municipi de Saus, Camallera i Llampaies, molt proper a la badia de de Roses i a la seva variada oferta turística, inclou diverses entitats de població: Saus, un poble de caràcter medieval; Llampaies, un veïnat de masies escampades, i Camallera, que té un nucli antic ben petit amb cases pairals de gran bellesa.



Tot i que Saus era antigament el lloc més important de la rodalia, ara la capital del terme és Camallera, on hi ha l'Ajuntament, la majoria de serveis i l'estació de tren. Travessa el terme un antic camí que unia Girona amb Empúries.





de Saus i visitar lesdel terme. Els tres pobles es troben situats, pràcticament, a la línia divisòria amb les comarques veïnes del Baix Empordà i el Gironès, que és divisòria a la vegada de les aigües que tributen ali les que se'n van cap a la conca del Ter. Els pobles estan a tocar la carretera GE623/630, que va des de la sortida 5, a Orriols, de l'autopista A-7, entre Girona i Figueres, cap a Castelló d'Empúries i l'Escala; una important via de penetració turística que, en els darrers anys, ha estat millorada en tots els aspectes.

El nucli antic del poble es troba situat a la part més alta i és força reduït. S'hi destaca, vora l'església, quatre grans cases pairals: can Ferrer Pagès, can Feliu, can Ferrer Fàbrega i can Geli que pràcticament, es reparteixen la propietat de la majoria de les terres del terme parroquial. No és fins a la fi del segle XVIII que es construïren, a migdia, les cases del carrer Nou, i a llevant sorgí el Raval amb el carrer d'aquest nom i els del Mig i la Talaia.

De fet, ja existia d'abans, a migdia i vora el camí ral (reial) el veïnat de Sant Sebastià, de poques masies situades al votant de la capella dedicada a aquest sant, del segle XVI. A partir del darrer terç del segle XIX, en una bona part gràcies a la construcció de l'estació ferroviària, el poble va créixer d'una forma una mica anàrquica, sobretot vers llevant pel pendent que baixa a l'església fins a l'estació, és a dir, fins a la vora de l'estany dessecat on hi ha el carrer Estany.

Tenim coneixement dels primers habitants del poble, quan existia sense cap nom definit, per unes restes arqueològiques que es van descobrir anys enrere.

D'entre els habitants del poble, hi ha alguns artistes de renom, com per exemple, i des de fa molts anys, la família Palmero. També la pintora Montserrat Llonch va estar molt arrelada al poble, i la família de l'actriu Montserrat Carulla.

Al petit poble de Saus s'hi han fet moltes troballes, com la descoberta de dues sitges ibèriques, troballes de l'època romana, d'època medieval i el descobriment de la Creu de Terme.

El poblet de Llampaies es troba en el sector oriental del municipi, a ponent de Camallera. El paisatge presenta terrenys amb suaus ondulacions, camps de conreus i petits boscos de pins. El poble, en si, no presenta cap nucli urbà gaire compacte.

