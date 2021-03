Maçanet de Cabrenys, un oasi de silenci i tranquil·litat

Maçanet de Cabrenys és un exemple de la riquesa del patrimoni natural i cultural que tenim el privilegi de gaudir al nostre costat. Entre el Canigó i el cap de Creus, a 370 metres d'altitud, és un municipi carregat d'història i una de les joies patrimonials i naturals de l'Empordà interior, que sota el lema La Vall Infinita ha sabut posar en valor els seus innumerables atractius.

Recentment s'ha publicat, en format imprès i digital, la guia dels espais de silenci, amb la geolocalització de 25 espais idíl·lics on el visitant podrà gaudir del silenci i desconnectar del brogit quotidià. La natura és el preuat privilegi que es pretén potenciar amb aquesta pionera guia que proposa una manera original de donar a conèixer espais naturals privilegiats com a fil conductor per promocionar el conjunt patrimonial del municipi. Per al visitant que busca gaudir de la riquesa del seu entorn i cuidar-lo, aquest municipi alt empordanès ofereix la millor oferta.

Maçanet és un poble tranquil, acollidor, de bona gastronomia i còmode allotjament. És un poble referent per als amants del ciclisme de muntanya i els senderistes i també per als amants de la natura o del futbol-golf. És un territori de boscos d'alzines sureres, gorgs, arbres monumentals com l'alzina de la font del Bac, el Suro de la Pubilla o el Teix del Fau. Per als amants de les pedres amb història, les opcions van des del megalitisme dels menhirs de la Pedra Dreta o la Dona Mort fins als murs de les esglésies romàniques de l'entorn amb noms evocadors d'un passat devot.

Per endinsar-se en la història del municipi el visitant pot també seguir La ruta dels exilis, tres trajectes ara senyalitzats, que milers de persones van emprendre el febrer del 1939 però que també van utilitzar a la inversa, anys més tard, aquells que fugien de l'ocupació nazi a França.





Maçanet de Cabrenys és sinònim de natura. SANTI COLL

La Forestal, que és on comencen les tres rutes d'aquest projecte, va ser, precisament, el punt on es va establir el darrer control on els que fugien deixaven pertinences com cotxes (que acabaven estimbats o cremats) per continuar el camí a peu.

Coincidint amb Setmana Santa, el 3 d'abril, s'ha programat, al matí una d'aquestes rutes que permetrà anar caminant fins al coll del Lli, guiada per l'historiador local Pere Roura. El mateix dia, a la tarda, a l'espai de l'Horta es farà un concert de música tradicional amb els Mini-Stress de l'Empordà.

Els encants de Maçanet de Cabrenys deixen encara més per descobrir. És una balconada privilegiada sobre la plana empordanesa i des dels seus punts més alts, com el puig de les Salines o les restes del castell de Cabrera, s'albira un panorama únic. És aquest castell un dels punts inclosos a la ruta de germanor De Castell a Castell que uneix Maçanet amb Reiners a través de 19 quilòmetres de camí senyalitzat. Al llarg del camí es descobreixen indrets d'interès cultural i altres d'interès natural i a través d'un sistema d'audioguies es té accés a la història i a altra informació interessant de cada punt en concret durant tota la ruta.

Per saber-ne més

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys

www.macanetdecabrenys.cat