Santa Llogaia d'Àlguema, petits racons per descobrir

El petit municipi de Santa Llogaia d'Àlguema situat molt a prop de la capital de l'Alt Empordà, Figueres, és un poble tranquil, però que conserva molta vida i amb fàcil accés als pobles del voltant. En arribar-hi, podem deixar el cotxe al pàrquing del centre del poble i visitar els atractius que el converteixen en un espai de descans i calma.

«Santa Llogaia, estirat sota el sol, ha de ser a ple estiu un lloc molt tòrrid. Una mena de llesca que es va torrant sense que ningú la tregui de les brases» va escriure Montserrat Vayreda al quart volum de l'obra Els pobles de l'Empordà per descriure l'ambient que s'hi respira entre carrers i camins.

Si fem un tomb pels carrers del poble, arribem fins a l'església, documentada del segle XII. Encara que l'edifici actual va ser construït el 1777, conserva un mur lateral d'origen romànic. És un edifici d'una sola nau, cobert amb volta de llunetes i façana extremadament austera. Només s'hi pot entrar quan es fa missa o algun acte especial amb motiu de la festa del poble. La plaça de l'Església està envoltada per carrerons circulars amb cases construïdes amb pedra, i algunes d'elles amb finestres gòtiques que encara es conserven en bon estat.





Santa Llogaia és un poble petit i ben comunicat. AJUNTAMENT

L'avantatge del municipi és la seva bona comunicació amb els pobles del voltant. Passant per Santa Llogaia d'Àlguema s'arriba a la rotonda que va cap a l'autopista i és el punt que permet emprendre noves vies i camins cap a municipis propers com Vilafant, Borrassà o Vilamalla. Està situat en un terreny pla i amb la riera d'Àlguema que en rega els camps.

Lloc de pas

S'ha convertit en un lloc de pas tant per als cotxes com per als ciclistes que hi venen a fer ruta cap als camins del voltant. El cap de setmana, o dies de festa i de descans, és freqüent veure la gent que s'hi apropa caminant, corrent o en bicicleta, per després seguir amb la descoberta d'itineraris propers. Un dels paratges recomanats per poder gaudir de la tranquil·litat de l'entorn és la Resclosa de Santa Llogaia d'Àlguema, situada a l'entrada del poble, on antigament s'anava a rentar la roba. Ara s'ha convertit en un espai d'oci, per gaudir en família: la gent hi va a berenar, hi ha una esplanada i espai on hi ha taules, que el converteixen en un lloc idoni per trobar-se i relaxar-se.





L'aigua genera espais agradables com aquest. AJUNTAMENT

Un altre recorregut transitat al poble és el camí del cementiri que permet fer tota la volta per darrere: la gent sol anar-hi també a passejar en bicicleta o caminant. Ara l'Ajuntament ha tret a licitació l'obra que permetrà remodelar tot l'entorn i construir-hi un passeig.

Un altre dels espais freqüentats amb assiduïtat és la pista, que l'any passat es va reformar: la fan servir especialment els nens i els joves i l'objectiu del consistori és potenciar aquest indret com un espai d'oci. S'hi volen posar arbres i mobiliari urbà per aprofitar millor l'espai, que comunica amb el pati de l'antiga escola, actualment també en desús i que en un futur vol convertir-se en un espai destinat a ús social.





En el camí del Cementiri aviat hi haurà un passeig. AJUNTAMENT

També des del capdamunt del carrer Major, que dona als afores, es veu el camp de futbol que es fa servir únicament per fer-hi algunes de les activitats de les festes del poble: s'hi posen els inflables per a la mainada i allà també es fa la tradicional festa de l'escuma perquè gaudeixin els més petits.

Actualment Santa Llogaia d'Àlguema es manté amb una xifra de 362 habitants, no hi ha cases de segona residència, és un poble on viu la gent de tota la vida. Situat com està a l'esquerra de l'Àlguema, ha conreat una gran tradició artesana, que es derivava del vímet i de la canya, per l'abundància de canyissars crescuts a la vora de la riera, petits oficis que es van perdent amb el progrés. Precisament un dels projectes més importants que s'executaria en diferents trams és el de la via verda, un passeig a la riera que fa molts anys que es lluita des de l'Ajuntament per tirar endavant i oferir nous atractius.

Per saber-ne més

Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema

www.santallogaia.cat