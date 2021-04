Polèmica a la televisió gallega per emetre el retrobament d'una jove amb la seva exparella, amb qui va viure episodis masclistes

La televisió gallega va viure un dels seus moments més durs i criticats. En 'Land Rober', programa que emet amb molt d'èxit cada dijous, un noi va voler demanar-li una segona oportunitat a la seva exparella, però en escoltar-lo la jove va denunciar els episodis masclistes que havia hagut de suportar.

Tal com va explicar el programa, ell havia contactat amb l'espai de TVG perquè l'ajudessin a tornar amb la seva exnovia, amb qui havia trencat al març per culpa de la seva gelosia. La seva intenció era sorprendre-la aprofitant que anava de públic i demanar-li matrimoni.

Quan el presentador, Roberto Villar, es va acostar a la jove per a explicar-li i davant les diferents preguntes que li va fer la noia va acabar explotant i va exposar les situacions que havia hagut d'aguantar durant la relació: "Estaries amb una persona un any i mig, però que al cap de dos mesos de començar et mira el mòbil? Que perdessis a tots els teus amics per estar amb ell? Que deixes un treball estupend? Vaig trigar un any i mig a adonar-me'n, però ja que me n'he adonat, tornar cap endarrere és ximpleria", va sentenciar.

Després d'adonar-se de l'error que havia comès el programa Villar va demanar perdó per l'episodi ocorregut. Malgrat les disculpes, les xarxes van carregar contra el programa i, per exemple, la Marxa Mundial dónes Mulleres va acusar el format de "fer viure un episodi de violència".