Un toc d’atenció acaba expulsant el llançanenc Fredrik Strand a la sisena gala d’Eufòria

La sisena gala d'Eufòria de 3Cat va marcar el punt i final del pas del concursant de Llançà pel programa. Fredrik Strand va portar al seu terreny, el líric, la cançó d'Elvis Presley "Always on my mind" versionada per Pet Shop Boys, una opció que no va acabar de convèncer a dos dels membres del jurat.

El coreògraf Albert Sala va voler donar un toc d'atenció al llançanenc perquè va considerar que «aquest Fredrik ja l'he vist», ja que va convertir «aquest hit de dance en líric, com si no haguessis agafat res de la setmana passada», quan ja se'l va enviar a la zona de perill per la coreografia. A això, va afegir que li agradava molt la seva veu, però que necessitava «un Fredrik molt més potent corporalment a sobre l'escenari», i ho va rematar dient que «és un cop d'atenció, que espero que no arribi massa lluny perquè no ho desitjaria per tu».

Un desig que no es va complir, ja que Alfred Garcia es va sumar al seu vot negatiu. «Quan vas cantar a la primera gala ens va encantar la teva veu, ens va sorprendre, però crec que aquesta sorpresa ja l'hem vist», va expressar el membre del jurat, el qual va remarcar que el seu «no», no era un toc d’atenció. Les paraules de Garcia van provocar la reacció de Sala, el qual va reforçar que el seu «no» a l'actuació d'Strand era només un toc d'atenció i va acabar preguntant si «podia tornar enrere en el temps», després de veure que amb la seva decisió enviava l'eufòric de l'Alt Empordà a la zona de perill.

Unes opinions que Carol Rovira no va compartir. La cantant i actriu va mostrar el seu enuig per la situació que s'acabava de viure: «És una aposta arriscada perquè has portat una proposta pop al líric i, personalment, m'ha encantat». En defensa d'Strand, la membre del jurat va admetre que el vestuari «és com una cosa molt ortopèdica i ha fet falta energia, però el teu control vocal és exquisit, de molt bon gust, i tant de bo això només sigui un toc d'atenció».

Amb tot, darrere l'escenari, en un ambient més distès amb Miki Núñez, el concursant de Llançà va expressar que «tot el que diu el jurat serveix, però costa solucionar en una setmana tot el que van dir». A més, va afirmar que «crec que un artista ha de poder fer-ho seu i jo estic content perquè m'he pogut fer meva la cançó. Penso que, en un concurs de cant, poder expressar la veu i poder-ho fer diferent compta molt».

Així, l'altempordanès va arribar per segona vegada a la zona de perill, creant un munt de reaccions a les xarxes, com la de Marta Montaner, periodista de Catalunya Ràdio, que va dir: «Si envieu en Fredrik a la zona de perill, suposo que hauré d'apagar la tele».

Finalment, i de manera inesperada, el públic va decidir que Fredrik Strand no havia de continuar a la tercera edició d'Eufòria, deixant el programa sense cap dels tres concursants provinents de la demarcació de Girona que hi havia a la primera gala.

La sisena gala va finalitzar amb el ja exconcursant cantant de nou la seva cançó mentre els seus companys ploraven a l'escenari per aquest final.

En acabat, a la postgala, presentada per Nadine Romero i Malvert, va expressar que espera poder presentar ben aviat la seva música. En aquest sentit, va revelar que serà en català i una mescla d'afrobeat, reggaeton i funky a «l'estil Fredrik».