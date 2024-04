Mor als 45 anys Itxaso Mardones, periodista d''Equipo de investigación'

Els integrants del programa 'Equipo de investigación', de La Sexta, han informat aquest dimarts de la mort de la seva reportera Itxaso Mardones, als 45 anys, per causes que no han transcendit. La notícia es coneixia a última hora de la tarda d'aquest dimarts 23 d'abril.

"Avui és un dia trist per a 'Equipo de investigacion'. La nostra companya i amiga Itxaso se n'ha anat per sempre i ens deixa un buit molt difícil d'omplir. Gràcies pel teu somriure, per ser tan bona companya i per la teva passió pel periodisme. Sempre amb nosaltres, Itxaso", escrivia el compte corporatiu del programa, subscrit per tots els seus companys.

La periodista vitoriana treballava des de feia anys en el programa presentat per Glòria Serra, després del seu pas per programes com 'Visto y oído', presentat per Joaquín Prat i Raquel Sánchez Silva a les tardes de Cuatro i 'España directo' (TVE), entre altres.

Periodista i reportera tot terreny, Itxaso Mardones va començar la seva trajectòria professional en diferents ràdios i cadenes de televisió locals d'Àlaba, per poc després fer el seu gran salt a Madrid i integrar-se en diferents programes de Cuatro, TVE i Atresmedia.