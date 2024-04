Fredrik Strand arribarà a la sisena gala d’Eufòria amb un clàssic versionat d’Elvis Presley

La cinquena gala d’Eufòria va deixar Fredrik Strand als llimbs després que el jurat l’enviés a la zona de perill per la seva primera actuació amb coreografia.

Aquesta setmana el llançanenc buscarà sorprendre de nou a tots els espectadors i als membres del tribunal amb la versió que van fer els Pet Shop Boys del tema ‘Always on my mind’ d’Elvis Presley. Daniel Anglès, cap dels coaches, l’ha definit com «una cançó clàssica, però no per cantar clàssic».

Segons expliquen des del programa, aquesta sisena gala vindrà carregada de «noves sorpreses i moments memorables» que aniran més enllà dels espectacles dels concursants. Precisament, els eufòrics s’enfrontaran a proves d’alt nivell amb cançons tan destacades com Baby de Justin Bieber, Amor Sagaç de Clara Peya, Anestèsia total d’Al·lèrgiques al Pol·len o Ja no ens passa dels Amics de les Arts.

La nit acabarà amb La Pegatina al damunt de l’escenari per presentar La guspira.