Enfocament sobre casament i cotxe fins a Girona

Gran esdeveniment dissabte a la tele: el casament de l’alcalde de Madrid va ser enfocat per totes les cadenes. De diferent manera, això sí, segons el canal que sintonitzàvem. D’aquest enllaç s’ha viralitzat la fotografia del petó que li va fer el nuvi a la núvia al sortir de l’església. Almeida el va executar amb el seu cos inclinat cap enrere, i amb lleugera rotació a la seva dreta. És una postura de gran dificultat. Ja té mèrit.

Advertia Matías Prats a A3 Noticias: «¡Un petó cast!». Efectivament. És un petó a la galta, no és aquell ardent boca a boca que va retratar Robert Doisneau davant l’Hôtel de Ville de París, el 1950. De totes les cadenes destaquem la manera d’enfocar l’esdeveniment per part de La 1. Tant en el seu Telediario de les 15h com en el de les 21h. La primera imatge que van oferir de l’enllaç no va ser del nuvi. Ni de la núvia. La primera imatge va ser l’arribada a l’església de l’emèrit Joan Carles I. I l’al·locució va ser aquesta: «El rei Joan Carles ha assistit avui al casament de l’alcalde de Madrid, Martínez-Almeida». ¡Ah! És una transposició informativament curiosa. Per a TVE la notícia no és que l’alcalde es casi, sinó que assisteixi l’emèrit. O sigui, s’anteposa un convidat abans que als protagonistes de l’esdeveniment. És interessant. És la tàctica de la preponderància o prevalença. El focus principal es col·loca sobre el regi assistent, la resta queda com un enllaç domèstic.

En política, mantenir la preponderància garanteix l’interès televisiu permanent. Ho està aconseguint Puigdemont. El seu últim canvi de domicili excita les cadenes. A Antena 3 i La Sexta ens posen el mapa de la zona francesa (Catalunya Nord, segons TV3), el Vallespir, i ens fan diagrames, i ens adverteixen que ¡en menys de 40 minuts de cotxe es pot plantar a Girona! Potser ressalten el «de cotxe» pel maleter. El frenesí televisiu és un avantatge informatiu que aconsegueix Puigdemont. No Aragonès.

Tornant a l’enllaç d’Almeida, la cadena que més s’ha distingit és Telemadrid. Ressaltant les contínues connexions en directe amb el casament, deien amb emoció que ho feien perquè el nuvi, quan faci barbacoes amb les seves amistats, pugui ensenyar el vídeo de com va retransmetre Telemadrid el dia del seu matrimoni. ¡Ah!. Isabel Preysler i Tamara Falcó solen explicar que el seu àlbum familiar de fotos és el ¡HOLA!. En el cas d’Almeida, la funció de Telemadrid és ser la videoteca privada del seu casament.