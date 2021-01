Projecte Lola fa el salt a televisió amb "La Gata Lola"

La Gata Lola és el primer programa animalista creat per activistes i periodistes de l'Associació Projecte Lola i que s'emet des d'un canal local: Empordà TV. Està produït per Zona Cero Studio en col·laboració amb Empordà TV i amb el suport de la regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament de Llançà.

S'estrena el dimarts 12 de gener a les 22 hores, i durant el primer trimestre de 2021 s'emetrà cada dimarts a la mateixa hora.

El programa està conduït per les integrants de Projecte Lola: Maria Sánchez, Noemí Morales, Magda Pujol i Cristina Olivas i amb la participació de Pere Fiol. Amb un format d'entrevista televisiva, al llarg dels 12 capítols, es tocaran diferents temàtiques controvertides però que cal afrontar com: els abandonaments, la tasca dels santuaris, l'activisme, la fi dels zoològics o el voluntariat, entre altres. Per això s'entrevistarà a entitats i experts de referència de tot l'estat espanyol.

En els últims anys la conscienciació i l'interès cap als animals ha crescut exponencialment però tanmateix no se'ls ha donat, des dels mitjans de comunicació, el seu propi espai divulgatiu on les seves problemàtiques siguin protagonistes, de la mateixa manera que hi ha molt normalitzat els espais en els que es parla d'esports, cultura o altres temes.

Maria Sánchez, directora de l'Associació Projecte Lola es mostra molt satisfeta "per fi un espai on obertament parlem de tots els animals i la seva problemàtica i sobretot dignifiquem el treball de les entitats que s'hi deixen la pell i sovint amb poc reconeixement de la seva tasca. Feia molt de temps que portàvem aquest projecte al cap i per fi és una realitat".

En aquesta primera temporada es podrà veure a Empordà TV i també es posarà a disposició de l´agrupació de Televisions Digitals Independents de Catalunya i Nord de Castelló de la Plana.