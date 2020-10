Bruno Oro visita Figueres amb el programa «Perduts en el temps» que s'emet dimarts 13

L'actor Bruno Oro ha visitat Figueres amb el programa «Perduts en el temps» de La2 de Televisió Espanyola. A Figueres ha passat per l'antiga presó i el castell de Sant Ferran per copsar les sensacions de com és estar confinat en uns espais amb aquest pes històric. El resultat es podrà veure aquest dimarts 13 d'octubre a les 18.15 hores. «Perduts en el temps» és un programa televisiu que descobreix indrets abandonats de Catalunya que amaguen històries fascinants. Una docusèrie dirigida per David Fernández de Castro i presentada per l'actor Bruno Oro.