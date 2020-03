TV3 estudia programar ficció al canal Esport3 i adquirirà drets de sèries per mantenir l'entreteniment

TV3 ha presentat aquest divendres la segona temporada de la sèrie 'Les de l'hoquei', una producció que la direcció de la televisió beneeix que s'hagi pogut acabar de rodar, tot i que s'estigui postproduïnt telemàticament. I és que són "temps complicats per la ficció", asseguren, amb rodatges aturats i una graella avesada informativament a la crisi sanitària pel coronavirus. "La gent ens demana entreteniment, n'estem fent i treballant per aconseguir drets", ha dit el director de TV3, Vicent Sanchis, a la presentació online de la sèrie. La televisió preveu programar al canal Esport3 sèries de ficció, en un moment en què comparteix emissió amb el Super3 i per tant, està "aturat". "Fer televisió costa més que mai", confessa Sanchis.

"Ens ha tocat assumir al 100% el paper de servei públic. Fer la feina de cada dia és sacrificat i costós, com tants altres sectors", ha dit Sanchis en roda de premsa aquest divendres. El director de TV3 creu que hi ha moltes feines sense les quals el país no tiraria endavant, "com una televisió". A més, es mostra "molt preocupat" per quan vingui el moment de continuar amb la programació habitual.

Sanchis ha agraït la pressió de l'Acadèmia del Cinema Català i l'associació de productores PROA al govern català, per tal que TV3 disposés de més recursos per fer ficció. En aquest sentit, assegura que si els pressupostos segueixen endavant la partida extra que contempla per a la ficció "no es la que volien però està bastant bé".

El coronavirus, però, ha trastocat la ja delicada situació de l'entreteniment, en uns moments "durs" també per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). "Resulta que hem d'estar preparats per coses encara més bèsties", ha apuntat Sanchis sobre la falta de finançament prèvia i la situació que ara encaren.



"La gent ens demana entreteniment"

A part dels Telenotícies, Sanchis considera que TV3 ha d'oferir programes en directe que siguin informatius però que s'obrin a la interpretació. És el cas de Planta Baixa i el Tot es mou, que adapten la seva programació a cobrir informativament la crisi sanitària. "La gent ens demana, ja que esteu tot el dia explicant els efectes d'aquesta plaga, una mica d'entreteniment, que és important", apunta.

El principal obstacle són els drets, ja que davant demandes com recuperar la sèrie 'Els joves', el director assegura que estan treballant per adquirir drets de continguts que omplin l'entreteniment dels propers mesos. Per canalitzar-ho, aposta per convertir el canal Esport3 en un espai per oferir sèries, ja que ara emet simultàniament amb el Súper3.

Per tenir ficcions a la vista, TV3 ha negociat amb Movistar + l'avançament de la sèrie 'Merlí. Sapere Aude', i finalment es podrà emetre per la televisió pública a principis de la tardor. Amb tot, s'haurà de "tirar de nevera".



'Les de l'hoquei', segona temporada

El director de la productora encarregada de la sèrie, Brutal Mèdia, Raimon Masllorens, assegura que podran acabar la sèrie, tot i el repte que suposa fer la postproducció a distància. Masllorens ha agraït a TV3 "l'esforç enorme" per poder tirar la ficció endavant, ja que es va firmar 'in extremis'.

Directors, guionistes i actors opinen que la segona temporada de 'Les de l'hoquei' ha crescut, els conflictes s'han fet més potents i la mirada feminista de narrar la història continua present. "És una de les parts que més em satisfà. Ho parlen les dones", diu Masllorens.

La sèrie vol atraure més públic adult, i d'aquí la incorporació de nous personatges, com l'actor David Selvas, que aporten trames que poden interpel·lar a la gent més gran, no només a adolescents. "Estic més satisfet d'aquesta temporada que de la primera", assegura Masllorens.

La directora de la sèrie, Marta Pahissa, ha explicat que els personatges "lluiten per sobreviure, i ja no només per uns ideals". Una de les altres incorporacions és la de l'actor David Solans, un jugador d'hoquei "bastant competitiu", que tindrà una trama d'amor amb una de les jugadores del club Minerva. "Veurem com canvia la seva mentalitat obsessiva per l'esport i adoptarà una posició més tranquil·la per extrapolar-la a la vida en general", ha dit Solans.

