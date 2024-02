El Futbol Club Barcelona va ser el tema de conversa més freqüent a plataformes digitals com X, Instagram, Facebook arreu del món l'any passat, segons un informe de l'empresa Imagina Digital Solutions encarregat pel Diplocat. El club lidera el rànquing, amb unes 18.000 mencions per part de mitjans de comunicació i líders d'opinió, seguida de la carta de comiat dels treballadors de l'Ajuntament de Gaza dedicada a l'Ajuntament de Barcelona, que va rebre 8.535 mencions i es va fer viral l'octubre passat, uns dies després de l'inici del conflicte entre Israel i Hamàs. El cas de la presumpta violació de Dani Alves i el judici de Shakira van ser els altres temes més comentats als mitjans digitals el 2023, amb més de 4.000 mencions cadascun.

Entre els altres assumptes que van suscitar més comentaris a les xarxes socials i diaris digitals es troben la nova parella del futbolista Gerard Piqué, Clara Chía (3.771), la Sagrada Família (3.505), el Primavera Sound (2.670) i el Mobile World Congress (1.153). Les manifestacions en solidaritat amb Gaza van ser un altre temàtica popular (653), per davant del cas d'un mossèn de l'arquebisbat de Barcelona acusat d'abusos (322).

Les prop de 18.000 mencions al Barça només compten aquelles que tenien relació amb Catalunya, així que no inclouen la totalitat de l'activitat esportiva, que faria distanciar més el club en el rànquing respecte als altres temes populars. De fet, tot i tenir en compte això, les dades reflecteixen que els esports van ocupar gairebé quatre de cada deu mencions vinculades amb Catalunya (38%) a les xarxes socials arreu del planeta, segons l'informe encarregat pel Diplocat.

La resta de principals temes es reparteixen de manera força equitativa en menor proporció, com ara la cultura (8%), l'empresa (7%), la política (6%) o l'art i universitats (6%).

Els mesos amb més mencions per a Catalunya van ser l'octubre i el novembre, ja que van coincidir tant la carta dels treballadors de l'Ajuntament de Gaza com ara el debat sobre l'amnistia i la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.

L'estudi també observa les mencions de diverses nacions sense estat a una vintena de països del món, i el resultat posa Escòcia en el primer lloc, enduent-se una tercera part dels comentaris (34%), seguit de Catalunya, amb una quarta part (24%) i Gal·les, amb una cinquena part (19%). Québec (15%), Flandes (4%) i el País Basc (4%) queden a la cua en nombre de mencions.