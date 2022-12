Més de 3.500 persones van assistir aquest cap de setmana a la primera edició del SAGA, Saló del Gaming, que Plataforma per la Llengua ha organitzat a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En els moments de més afluència, fins a 900 persones van coincidir a l’espai.

La iniciativa, que ha nascut per ser el punt de trobada del món del videojoc en català, va reunir més de 50 expositors entre empreses, clubs i centres formatius, i va acollir competicions del League of Legends –que per primera vegada s’ha retransmès en català– i Valorant amb el Futbol Club Barcelona com a convidat especial.

En el marc del saló, el diumenge 4 de desembre a la nit, Esports Electrònics de Girona va guanyar la Copa de les Estrelles del League of Legends. Un trofeu que va servir per presentar els millors equips de la competició d’aquest videojoc en català, la competició LiOP de Gamesports Electrònics, que passarà a ser oficial a partir d’aquest gener.

Els guanyadors dels tornejos

Esports Electrònics de Girona es va imposar al Dream Makers Lleida en un partit únic, però els dos finalistes van poder jugar contra l’equip de League of Legends del Futbol Club Barcelona, un equip professional de la Lliga de Videojocs Professional (LVP), que es va imposar tant a l’Esports Electrònics de Girona com al Dream Makers Lleida.

A més, els partits d’exhibició, retransmesos per Gamesports Electrònics, s’han convertit en els primers partits del Barça retransmesos en català. Pel que fa al Valorant, la competició regular d’aquest videojoc en català, que organitza Gamesports Electrònics, va acabar en el marc del saló amb una semifinal i una final.

MIV Gaming de Sabadell va guanyar la competició després d’haver guanyat tres partides en una final a 5 contra el Kirin Gaming de Mataró.

Més de 50 expositors i activitats

Durant els dos dies que va durar el saló, els participants van poder visitar més de 50 expositors entre empreses de videojocs, clubs de jugadors, associacions d’esports electrònics, centres formatius i associacions.

Els assistents van poder conèixer així les diferents possibilitats formatives, comprar les últimes novetats de videojocs amb versió en català, assistir a més d’una vintena de tallers i xerrades, jugar als jocs que els diferents clubs els han deixat provar, participar en concursos de disfresses i descobrir el futbol amb cotxes de radiocontrol o unes ulleres de realitat virtual.

D’altra banda, també van poder jugar fins a 36 hores a més de 25 videojocs en un espai LAN habilitat tota la nit.

Relacions entre actors del sector

SAGA, Saló del Gaming va servir, al seu torn, per enfortir les relacions entre els diferents actors del sector del videojoc en català i per explorar futures col·laboracions.

L’impuls de la iniciativa va fer que el principal retransmissor en línia a Twitch en català, Norman López, que va presentar els Premis SAGA i va fer diversos directes durant el saló, arribés diumenge al matí als 10.000 seguidors a la plataforma.

La fita es va celebrar amb un brindis diumenge a la tarda en el marc del saló, un brindis que es va fer extensiu al futur del SAGA i, especialment, a la presència del català als videojocs, un sector en el qual la llengua continua sent residual, malgrat que el 50% de la facturació a l’Estat espanyol és a Catalunya i que el 40% de les empreses són al Principat, el País Valencià i les Illes Balears.

L’entitat es felicita per l’èxit aconseguit en aquesta primera edició del SAGA i aspira a créixer en espai, estands i públic de cara a la seva segona edició.

Llegeix totes les notícies de l’Hospitalet de Llobregat a <strong>EL PERIÓDICO l’Hospitalet</strong>