L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest dijous la programació de la segona edició del Mobile Week Catalunya que tindrà lloc del 25 al 28 de maig. La iniciativa està impulsada per la Mobile World Capital Barcelona juntament amb la Generalitat i amb el suport de CaixaBank i Damm. La participació de Figueres en la Mobile Week Catalunya s’emmarca en la voluntat del Govern municipal de generar oportunitats en el creixent sector TIC.

Durant quatre dies, l'objectiu és apropar la tecnologia a la ciutadania i alhora, crear un espai de reflexió sobre l'impacte i els usos de la tecnologia en el nostre dia a dia. Les temàtiques d'aquest any són:

Drets i responsabilitats digitals (privacitat de les nostres dades, ciberseguretat i bretxa digital) Habilitats professionals i digitals i el paper de l'educació Construir el futur: cultura i creativitat, entreteniment i nous mitjans digitals

La Mobile Week de Figueres, que vol donar a conèixer el talent figuerenc i altempordanès, tindrà un total de 5 tallers, 8 conferències, 1 debat, 5 tallers infantils i una gimcana. La conferència inaugural anirà a càrrec de Genís Roca. Per reivindicar la poca presència en un sector encara massa masculinitzat, un 60% dels ponents són dones. Per aquest motiu, també hi ha programada una gimcana per visibilitzar les dones que treballen al sector tecnològic, amb l'ajuda de l'associació Femme Inline.

Family Day

Una de les novetats d'enguany és el Family Day, una jornada destinada a les famílies i al públic més jove, que tindrà lloc a la plaça Catalunya el dissabte. Es duran a terme 5 tallers de lego, robòtica, STEAM, entre altres.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha ressaltat la transversalitat de la Mobile Week Catalunya, "ja que hi tenen cabuda des de perfils més professionals fins a tota mena d'amants del lleure i de l'oci i també donant espai a totes les edats, perquè des dels joves i fins a la gent gran, poden trobar en la tecnologia eines i utilitats per a les seves necessitats quotidianes".

Lladó ha afegit que "és important descentralitzar esdeveniments com aquests que són tan important a nivell mundial. És una oportunitat per Figueres que a banda, servirà per fer trobades amb empresaris i per generar sinèrgies amb el teixit econòmic i empresarial de la ciutat".

Per la seva banda, la regidora de Noves Tecnologies, Ester Marcos, ha destacat que "aquest és l'esdeveniment més transversal que fem a la ciutat, amb la voluntat d'apropar les noves tecnologies a la ciutadania, ja que la tecnologia és progrés, benestar i qualitat de vida".