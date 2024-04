Així és Figueres dibuixada per la intel·ligència artificial

En els darrers anys, la intel·ligència artificial (IA) ha esdevingut una eina cada vegada més omnipresent en una àmplia gamma de sectors, des de la indústria de la salut fins a la conducció autònoma de vehicles. Tot i això, un àmbit en què la IA està emergint amb força i promet revolucionar és el món de la il·lustració.

La il·lustració, com a forma d'expressió artística i comunicativa, ha evolucionat des de les tècniques tradicionals fins a les digitalitzades. Ara, amb els avenços en IA i el processament d'imatges, els il·lustradors estan explorant noves maneres d'aprofundir en la seva pràctica i expandir els límits de la seva creativitat. Però, és fiable? No en molts casos. Serveixi d'exemple les il·lustracions de llocs emblemàtics de Figueres que ha fet una eina d'IA: no n'ha encertat ni una.

La Rambla

Qui coneix la Rambla de Figueres, sap quin aspecte té. Doncs la IA la dibuixa amb una fesomia que dista bastant de l'original.

Rambla. / Empordà

Plaça de l'Ajuntament

Com una plaça amb arcs i d'estil medieval. Així ha dibuixat la IA la plaça de l'Ajuntament figuerenca. Res a veure amb l'aspecte real de l'espai.

Plaça de l'Ajuntament. / Empordà

Museu del Joguet

En el cas del Museu del Joguet... Diguéssim que tampoc encerta el dibuix... Mireu i jutgeu.

Museu del Joguet. / Empordà

Estadi de Vilatenim

De l'estadi de Vilatenim només encerta els colors dels seients... I és que dibuixa un estadi de grans dimensions i d'una envergadura superior a la de l'original.

Estadi de Vilatenim. / Empordà

Museu Dalí

I si fins ara la IA no havia encertat ni una, prepareu-vos ara... Dibuixa el Museu Dalí com un edifici d'estil romà...

Museu Dalí. / Empordà

En conclusió, la intel·ligència artificial està transformant el món de la il·lustració d'una manera que mai s'havia vist abans, ja que permet fer dibuixos en segons... Però no l'encerta en molts casos. Per tant, cal moderació. I, sobretot, és important abordar els reptes ètics i assegurar-se que la tecnologia compleixi amb els valors i les normes de la comunitat artística. Amb una implementació adequada i una reflexió crítica, la IA pot esdevenir una aliada valuosa per als il·lustradors, enriquint la seva pràctica i conduint a noves formes d'expressió creativa.