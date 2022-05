Conferència inaugural: Links, Likes i Tokens. Un viatge per l’evolució d’internet i una mirada cap a on anem: riscos i oportunitats, a càrrec de Genís Roca, especialista en processos de transformació empresarial, desenvolupament de negoci i cultural digital

Auditori Antic Convent dels Caputxins

A les 19 h

Obert a tothom

Dijous 26 de maig

Taller Bleta, la tablet que s’adapta a tu, a càrrec d’Isabel Garcia i Xavier Gisbert, co-fundadors de Bleta

Auditori Museu de l’Empordà

A les 10 h, a les 11 h i a les 12 h

Durada: 45 min

Públic: gent gran

Xerrada Professions STEAM | Enginy sense fronteres, a càrrec de Núria Salán, professora a la UPC i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia.

Auditori Antic Convent dels Caputxins

A les 10 h

Exclusiu per a alumnat de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat

Ponència Marca personal digital i posicionament de marca. Com pots arribar al teu client a través de xarxes socials?, a càrrec de Lola Ruiz, emprenedora, community manager i Canva Expert

Auditori Antic Convent dels Caputxins

A les 18.30 h

Per a Pimes, emprenedors i ciutadania en general

Conferència Intel·ligència artificial: amiga o enemiga? El poder de les dades i el marc ètic europeu, a càrrec de Karina Gibert, enginyera infòrmatica i professora a la UPC.

Auditori Antic Convent dels Caputxins

A les 20 h

Obert a tothom

Divendres 27 de maig

Taller Digital Danger | Perills online! El nostre decàleg. Desinformació i addicció: dos perills d’entorns digitals que cal combatre, a càrrec de Pep Marés, Community Manager, gestor cultural i expert en participació ciutadana

Auditori Antic Convent dels Caputxins

A les 10 h i a les 12 h

Exclusiu per a l'alumnat de 3r d'ESO de La Salle de Figueres

Conferència L’oportunitat d’envellir a casa: intel·ligència artifical aplicada a la salut, a càrrec de Beatriz Lòpez, professora i investigadora a la UdG i membre de l’Associació Catalana per la intel·ligència artificial

Auditori Museu de l’Empordà

A les 11 h

Públic: gent gran

Conferència Que no t’enganyin: com sobreviure a la desinformació, a càrrec Marta Montagut, doctora en Comunicació, investigadora i periodista. Formadora de Learn to Check

Auditori Museu de l’Empordà

A les 17 h

Obert a tothom

Conferència Hack & Rock n’ roll, una conferència sobre la ciberseguretat actual, a càrrec de Manel Garre, CEO de Bsb Data i membre de l’Associació Empordatics

Auditori Museu de l’Empordà

A les 18.30 h

Obert a tothom

Conferència El futur que ens espera: la Intel·ligència Artificial dels vehicles autònoms, a càrrec d’Antonio Manuel López Peña, professor de la UAB i expert en intel·ligència artifical aplicada a la conducció autònoma

Auditori Antic Convent dels Caputxins

A les 20 h

Obert a tothom

Dissabte 28 de maig

Taller: Una introducció al món de la ciència ciutadana amb l’aplicació iNaturalist, a càrrec Bernat Espigulé, Jacobo Krauel i Jofre Espigulé, voluntaris del projecte Empordà.iNat

Aparcament del Castell de Sant Ferran

A les 11 h

Obert a tothom

Col·labora: Amics del Castell de Sant Ferran

Taller: Inicia’t a Twitch: com es fa un streaming?, a càrrec de LopezNorman44 (Norman López), l’streamer més vist en llengua catalana

Auditori del Museu de l’Empordà

A les 10 h

Públic: jove

Taller: Descobreix els secrets de TikTok: la xarxa de vídeos de moda, a càrrec de LopezNorman44

Auditori del Museu de l’Empordà

A les 12 h

Públic: jove

Family Day | Taller per descobrir les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts gràfiques/aquitectura i matemàtiques), a càrrec d’ENGINY-era

Plaça Catalunya

A les 16 h i a les 18 h

Públic: De 5 a 12 anys

Family Day | Taller de robòtica amb Lego 2.0, a càrrec d’Edukbits

Plaça Catalunya

A les 17 h, a les 18 h i a les 19 h

Públic: De 7 a 9 anys

Family Day | Taller de robòtica amb Lego Mindstorms, a càrrec d’Edukbits

Plaça Catalunya

A les 17 h, a les 18 h i a les 19 h

Públic: De 9 a 12 anys

Gimcana STEMVisibles, a càrrec de l’associació Femme Inline

Plaça Catalunya

De 17 a 20 h

Obert a tothom

Debat sobre el Metavers, a càrrec de: Liliana Arroyo, doctora en sociologia; Diego Lasso, artista digital; i Albert d’Anta, director del Centre de Blockchain de Catalunya