Reoberta la circulació a l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera per a tots els vehicles

La circulació per l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera ha quedat restablerta en tots dos sentits. A la zona de l'accident amb tres camions implicats a l'alçada de Figueres hi queda només un carril restringit per la retirada de les restes de l'incident. Aquest s'ha saldat amb un ferit lleu. Paral·lelament s'ha reobert la circulació a la frontera amb França, a l'alçada del Pertús, a causa del temporal Glòria. En aquest punt diversos operaris treballen per retirar la neu de la carretera i poder facilitar el pas als cotxes i camions que ja estan començant a circular. També es preveu que en les pròximes hores es descongestioni l'N-II on hi ha múltiples vehicles atrapats des de fa més de tres hores.

Des de primera hora del matí els problemes de circulació a l'Alt Empordà s'han fet ben visibles. Les nevades que han caigut a França han complicat el pas des de la Jonquera al Pertús, un fet que ha provocat de retruc el tancament de l'AP-7 i el desviament de tots els vehicles que hi circulaven cap a l'N-II. A l'alçada de Figueres, prop de la sortida número 3 de l'autopista, la situació ha empitjorat després d'un accident amb tres vehicles implicats. Un camió ha frenat de cop i ha provocat que els dos que el seguien topessin. Cap d'ells transportava càrrega perillosa.

Entre els més afectats per la congestió de la carretera, un gran nombre de camions que s'han quedat atrapats durant més de tres hores a l'N-II. Un dels seus conductors, en Víctor Rosso, explicava que havia sortit des de Sant Andreu de la Barca en direcció Alemanya feia una bona estona i que "no tenia ni idea de perquè estava aturat ni quin era el problema". Una opinió compartida per en David Díaz, camioner provinent de Mercabarna, qui també s'ha vist atrapat per les inclemències temporals. "Aquí a Espanya cada vegada que cauen quatre flocs de neu es col·lapsa tot" ha assegurat, apuntant també que "s'haurien de prendre mesures amb més antel·lació per no haver de tallar les carreteres". La situació no només ha tocat de ple als camioners, sinó també a alguns conductors que no han pogut arribar al seu destí a temps, com per exemple en Tom Subiras. Molt pendent "del què passa a través de la ràdio" s'ha quedat atrapat a l'alçada de Capmany.

Nevada al Pertús

La neu ha afectat especialment a la Catalunya Nord, sobretot als municipis més propensos al Pirineu, com ara el Pertús. Des de primera hora del matí, la policia francesa, els bombers i també les brigades municipals han treballat per reestablir la circulació de les carreteres. Els cotxes aparcats al carrer han estat els que ho han tingut més difícil per circular, ja que estaven completament tapats per un pam de neu a sobre del capó.

A poc a poc i gràcies a la feina dels llevaneus i també de diversos ciutadans que amb pales anaven traient l'emblanquinada dels carrers, s'ha pogut començar a circular pels carrers principals del municipi. De tota manera, els comerços i la majoria de bars i restaurants han tingut la persiana baixada durant el matí. Els carrers s'han quedat deserts i no ha estat fins cap a les 12 del migdia que alguns curiosos han sortit al carrer a fer fotos per recordar una nevada excepcional al municipi transfronterer.