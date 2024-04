Vilamaniscle està sense servei de fibra òptica des de dijous de la setmana passada

El municipi de Vilamaniscle es troba sense servei de fibra òptica des de dijous de la setmana passada. Des d’un primer moment, l’Ajuntament es va posar en contacte amb l’empresa Movistar, titular del servei, però fins ara no ha aconseguit saber les causes de la incidència. “Amb bones paraules ens diuen que estan treballant per resoldre el problema, però la solució no arriba i el poble continua incomunicat”, segons explica l’alcalde Mon Bonaterra.

La falta de servei afecta directament les empreses del poble i, també, els usuaris particulars, entre ells les persones vulnerables que tenen el servei de teleassistència.