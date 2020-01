Una col·lisió de tres camions talla l'AP-7 a la sortida 3 Figueres en sentit nord

L'accés nord a l'AP-7 a l'altura de Figueres ha quedat tallat a primera hora del matí, d'aquest dimarts, 21 de gener, en sentit nord, a causa d'un accident de trànsit amb tres camions de gran tonatge implicats. Passaven pocs minuts de 2/4 de 9 del matí quan els serveis d'emergència han rebut l'avís de la incidència viària: un tràiler havia bolcat i dos més l'havien encaixat per darrere, ocupant i barrant de ple els carrils de la via.

A aquella hora, i a causa de la restricció viària que s'havia aplicat a la nit entre la Jonquera i el Pertús per l'acumulació de neu, els vehicles que circulaven per l'autopista en sentit nord eren desviats a la nacional per la sortida 3, i aquesta circumstància ha provocat que el trànsit sigui molt dens a l'N-II.

De resultes d'aquesta col·lisió triple, l'accés a l'autopista per la sortida 3 a Figueres ha quedat tallada i, a partir d'aleshores, la circulació de vehicles que es dirigeixen sentit la Jonquera s'han anat desviant per la sortida 4, a l'altura de Borrassà. Segons les primeres informacions, el conductor d'un dels camions hauria resultat ferit.

L'accident ha passat al punt quilomètric 24 de l'AP-7. Hi han treballat quatre dotacions de Mossos d'Esquadra.