Avís de la Policia Nacional a la població pel que està passant amb Bizum

Les transaccions bancàries no s'han quedat enrere en el desenvolupament de l'era digital, i és que gràcies al servei bancari de Bizum s'ha convertit en una eina cada cop més comuna al nostre país. El servei de Bizum, que actualment ja està integrat a les aplicacions bancàries, facilita als usuaris l'enviament i el rebut de diners de forma ràpida i senzilla sense que sigui necessari conèixer el número de compte de la persona a qui s'envia el telèfon i només mitjançant el número associat al vostre compte bancari.

Gràcies a la conveniència i la simplicitat de Bizum s'ha convertit en una opció cada cop més utilitzada entre els usuaris per fer pagaments i transferències al moment. Tot i això, precisament gràcies a aquesta popularitat també han sorgit nous desafiaments, com ara intents d'estafa.

Avís de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil

Durant els darrers mesos, la Policia Nacional s'ha vist obligada a anar ha anat emetent diversos avisos sobre un engany que ha generat preocupació als usuaris de Bizum: es tracta d'un fals rumor que ha circulat a través dels missatges de veu d'aplicacions com WhatsApp i en el qual s'adverteix d'una presumpta estafa que consistiria a enviar petites quantitats de diners a través de Bizum.

La manera d'operar que planteja aquesta estafa es basa a enviar una petita quantitat de diners a través de Bizum a una persona desconeguda amb l'esperança que aquesta, en un acte de bona voluntat, el torni en rebre el pagament. La mentida planteja que al moment de tornar el pagament les dades podrien exposar-se i ser clonades. D'aquesta manera, els estafadors buidarien el compte bancari; però res més lluny de la realitat.

Tant la Policia com la Guàrdia Civil han desmentit aquesta afirmació, confirmant que no hi ha cap evidència que aquesta estafa hagi passat o que, fins i tot, sigui possible d'executar, ja que els intercanvis a Bizum es realitzen a través de canals bancaris segurs i en cap cas exposen les dades de l'usuari.

D'altra banda, encara que les autoritats confirmen que aquesta estafa no és real, de totes maneres insten als usuaris a estar alerta i prendre precaucions davant de possibles fraus.