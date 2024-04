El turista biscaí Álex García repatriat de Tailàndia està ingressat a l'UCI «estable i animat»

Álex García, el turista biscaí que ha estat repatriat de Tailàndia en un avió militar, es troba "estable" dins de la gravetat i "animat" a l'Hospital de Creus, a Barakaldo, on està ingressat a l'UCI per una pancreatitis aguda, segons han informat fonts familiars a EFE.

Cal recordar que part de la família del jove viu a Roses, on s'ha celebrat amb emoció que s'hagi pogut posar per posar fi al malson que han viscut l'Àlex i la seva parella, Usoa Martínez, desde de fa dos mesos, quan van viatjar a Tailàndia sense saber que es convertiria en una experiència asfixiant.

Resident a Sant Sebastià, encara que natural del municipi biscaí de Basauri, Álex García va aterrar a l'aeroport de Loiu diumenge passat en un avió de la Unitat Mèdica d'Aeroevacuació (UMAER) de l'Exèrcit de l'Aire, per ser traslladat immediatament a l'Hospital de Creus, on aquesta mateixa nit ha estat operat.

El seu cosí, Rubén Galas, ha revelat que, després d'aquesta intervenció, ha millorat molt i, encara que el seu estat continua sent greu, continua conscient, està animat i pensa en els seus dos fills tota l'estona. També ha destacat que, per no perjudicar la recuperació, els familiars intenten mantenir-lo al marge de l'expectació que ha generat el trasllat a Espanya.

Per ajudar la família a fer front a les despeses generades pel seu ingrés a Tailàndia, l'associació de veïns de Basauri El Maño instal·larà dissabte un parc infantil i, diumenge, oferirà una paella solidària i un bingo, en el qual se sortejarà una samarreta de l'Athletic de Bilbao donada pel capità de l'equip, Iker Muniain.