Roses, a l’espera de la repatriació del jove ingressat en estat molt crític a Tailàndia

Des de Roses, la família d'Alexander García Galas s'ha mobilitzat fent una crida urgent a la solidaritat per poder repatriar el jove -que des del 25 de febre estar ingressat a Tailàndia amb una pancreatitis aguda i amb un estat de salut cada cop més crític- perquè pugui tornar a casa, a Sant Sebastià. Dijous passat, la delegada del Govern espanyol al País Basc va confirmar a la família que s'està treballant de valent perquè l'Álex pugui ser repatriat en un avió medicalitzat de l'exèrcit i ser tractat en un centre sanitari del país.

Roses, on viu una part de la família del jove, també vol posar el seu gra de sorra per posar fi al malson que viu l'Àlex i la seva parella, Usoa Martínez, des de fa dos mesos, quan van viatjar a Tailàndia sense saber que es convertiria en una experiència asfixiant sense final. Uns deu dies abans de viatjar, l'Álex va acudir a urgències a un centre de Sant Sebastià. Tenia mal d'estómac, però li van donar l'alta considerant que es tractava de gasos, sense cap contraindicació de poder anar a l'estranger. No obstant això, uns dies després d'arribar a Tailàndia, va entrar en un estat greu i era diagnosticat de pancreatitis aguda amb un 30% del pàncrees amb necrosi i ara ja va pel 50%. "No et penses mai arribar a viure un malson així. La seva situació de salut va començar a empitjorar ràpidament", explica la seva tia Rosa Galas.

Dos intents de repatriació

La família del donostiarra de 36 anys ingressat ha fet ja dos intents de repatriació al nostre país. Però tots han estat infructuosos. L'Álex va arribar a pujar en un avió per a tornar a Europa, però el capità el va obligar a baixar de nou, argumentant que no es trobava en condicions de viatjar. A més, l'assegurança de viatges que havia contractat la parella els proporcionava una cobertura insuficient, ja que l'avió que proporcionava no era medicalitzat. "L'Hospital va dir després que el meu nebot estava apte per volar. Llavors, la meva germana va llogar un avió medicalitzat, que ha tingut un cost de 221.000 euros. Aquí ens vam començar a mobilitzar per recaptar fons, perquè, si es queda allà, ja no torna. Els diners de l'avió no es retornen i el deute no fa més que créixer", diu la seva tia. Ara com ara, García continua intubat en estat "crític" a l'UCI de l'Hospital Samitivej de Bangkok.

Entre tot plegat, les despeses d'hospitalització al país asiàtic ja han superat els 250.000 euros. Una quantitat que els seus familiars han cobert amb estalvis i préstecs personals familiars. Per col·laborar amb les despeses econòmiques que ha comportat aquesta situació als familiars, es va obrir una campanya de micromecenatge que en pocs dies ha recaptat més de 114.000 euros de més de 3.000 donants. Un cop confirmada la seva repatriació pel Ministeri de Defensa, les donacions s'han paralitzat.

Álex es troba intubat a Bangkok i la seva vida corre perill. / CEDIDA