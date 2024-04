Un turista basc, hospitalitzat a Tailàndia per pancreatitis: el 50% del pàncrees és mort

L'Álex i la seva parella, l'Usoa, se'n van anar de vacances a Tailàndia el 19 de febrer passat. Ell es queixava d'unes molèsties lumbars que, segons li va dir un metge d'Osakidetza (el Servei Basc de Salut), no eren de gravetat. Va ser en arribar al país asiàtic quan el dolor va començar a créixer de manera alarmant, fins a un punt que es va tornar insuportable. El dia 25 d'aquell mes, va ingressar a un hospital.

El que li feia mal a Alexander García Galas, donostiarra de 36 anys, sí que era una mica de gravetat: una pancreatitis que se li ha complicat fins al punt que la seva vida corre seriós perill. Es troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Samitivej de Bangkok, amb un diagnòstic de "pancreatitis d'origen biliar". Les últimes informacions des de Tailàndia asseguren que el 50% del seu pàncrees està mort.

Un mal que va empitjorant i que ja ha provocat un infart. "La seva vida penja d'un fil", ha explicat la seva dona, l'Usoa, des de Sant Sebastià. Ella ha hagut de tornar per tenir cura dels dos fills de la parella. Fins a Tailàndia han arribat, per fer torns a les cures de l'Álex, la seva mare i el seu germà. Però el que necessiten tots a la família és que l'Álex torni a Espanya.

De fet, ja s'han produït dos intents de repatriar-lo de tornada al país. Però tots han estat infructuosos. L'Álex va arribar a pujar en un avió per tornar a Europa, però el capità el va obligar a tornar a baixar, argumentant que no estava en condicions de viatjar. A més, l'assegurança de viatges que havia contractat la parella els proporcionava una cobertura insuficient per cobrir tan sols les despeses de l'hospital de Tailàndia on ha estat ingressat. El deute no fa més que créixer i l'Àlex continua estant allà.

Dolor a Espanya

Els dolors van començar al voltant del 6 de febrer, a Guipúscoa. Aquella mateixa nit va anar a Urgències perquè es queixava d'un dolor lumbar, combinat amb vòmits i gasos. El metge li va dir que eren gasos, que no s'havia de preocupar i que marxés tranquil al viatge de 12 dies que faria amb la seva dona al sud-est asiàtic. Un viatge per al qual van contractar una assegurança amb 100.000 euros de cobertura i "despeses de repatriació il·limitats", segons explica la família.

Se'n van anar el dia 19 de febrer. L'Àlex va estar cinc dies queixant-se del dolor, fins que el dia 25 no va aguantar més. Se'n va anar a un hospital a Chang Mai, on li van diagnosticar una pancreatitis d'origen biliar. Va entrar amb un 30% del pàncrees ja mort, per la qual cosa va ser ingressat directament a l'UCI. L'endemà va ser traslladat a un hospital de la capital tailandesa. En el viatge fins a Bangkok, que va durar una hora, l'Álex va empitjorar.

La idea era viatjar des d'allà directament a Espanya. Però l'Álex va pujar a l'avió vomitant i el capità del vol que l'havia de portar fins a Munic (per fer escala), li va denegar l'accés, perquè considera que no es trobava en condicions de suportar un vol tan llarg. Llavors, la seva dona va tornar a Espanya i van marxar cap a Tailàndia altres familiars de l'Álex, per romandre al seu costat.

Deutes

La família assegura que les despeses de repatriació de l'assegurança eren il·limitats. Però, a l'hora de la veritat, s'han hagut d'endeutar per pagar de la seva butxaca una ambulància aèria privada, el cost de la qual va pujar a 221.000 euros, perquè aquesta pòlissa no incloïa el concepte d''ambulància aèria'.

En total, l'Àlex ha estat a punt de volar dues vegades a Europa, però tots dos intents de portar-lo de tornada han estat infructuosos. El 12 d'abril passat, que era el dia previst perquè l'Álex volés definitivament a Espanya, es van trobar amb la segona negativa a embarcar a l'avió: des de la tripulació els van informar que l'estat del pacient era més crític que el que havien dit els metges, per la qual cosa no va poder volar i va haver de tornar a l'hospital.

Aquests diners no seran reintegrats a la família, que encara que ha aconseguit recaptar gairebé 90 mil euros mitjançant una campanya de crowfunding, no ha cobert amb això tot el deute. A aquestes despeses cal sumar-hi les de l'hospital, que ja ha facturat més de 30.000 euros només per tenir el pacient estabilitzat, ja que la intervenció s'ha de dur a terme a Espanya. Més de 250 mil euros gastats i Àlex segueix a Tailàndia.

Estat crític

El seu estat de salut és cada cop més greu. L'Álex va ingressar a l'hospital amb un 30% de necrosi al pàncrees; ara ja va pel 50%. La meitat del pàncrees és mort i va en augment. Això ha provocat que ja hagi patit un infart i una pneumònia. I, si no s'actua amb celeritat, corre el risc de patir una hemorràgia interna i de morir.

La família s'ha posat en contacte amb el Govern d'Espanya, que ja ha assegurat que repatriarà Àlex en un avió militar. Tot i això, i encara que ja hi ha confirmació que el portaran de tornada a Espanya, encara no se sap quan podran tenir l'Álex de tornada. El Ministeri de Defensa està accelerant "al màxim" tots els tràmits necessaris per atendre la petició de la família de l'Álex García, el veí de Sant Sebastià ingressat a un hospital de Tailàndia amb pancreatitis, perquè sigui repatriat "com més aviat millor".

Així ho ha traslladat aquest dijous als mitjans la delegada del Govern al País Basc, Marisol Garmendia, que ha reconegut que encara no hi ha data per al trasllat del malalt, atès que és una operació que "no és fàcil", en requerir "força permisos". Segons ha explicat Garmendia, el malalt segueix a l'UCI i el Ministeri és "conscient que el temps és or i està accelerant tots els tràmits amb urgència per fer-ho com més aviat millor".