Un caçador va ferir de molta gravetat aquest diumenge un ciclista durant una batuda del senglar a Fitor, al Baix Empordà. El va disparar en confondre'l amb un senglar en una zona d'aquest municipi de Forallac on es duia a terme aquesta activitat cinegètica, segons ha avançat la Cadena SER.

La víctima té 54 anys i es troba ingressada en estat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona, el seu pronòstic és reservat, indiquen des del centre sanitari. Tot i això, no es tem per la seva vida. El ferit és una persona coneguda en el món del ciclisme de muntanya.

Els mateixos caçadors van alertar el 112 dels fets quan faltaven 7 minuts de les deu del matí i el ciclista va rebre l'impacte del projectil a la zona abdominal.

El SEM va atendre el ferit de gravetat i el va evacuar a l'hospital Trueta. Mentre que els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals es van fer càrrec del cas. Els Agents Rurals qui van intervenir l'arma de foc i la van posar en mans de la Guàrdia Civil. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà investiguen les circumstàncies del succés.

Va entrar en una zona de batuda

Els investigadors han d'agafar encara declaració al caçador de 52 anys com a investigat i se l'investiga presumptament per un delicte de lesions per imprudència greu. Quan el ciclista, que és de la zona del Baix Empordà es recuperi, també s'espera que declari.

Els Agents Rurals de la seva banda ahir sobre el terreny ja van començar a indagar sobre les condicions de la batuda, si estava correctament senyalitzada, entre altres aspectes. La inspecció va determinar que el caçador que va disparar té la documentació vigent per a la pràctica de la caça i que la batuda estava senyalitzada.

L’informe dels Agents Rurals recull que el ciclista havia entrat a la zona de batuda, en una àrea privada de caça. El tret es va produir a una distància de 36 metres de distància entre el punt en què es va produir el disparament i el punt on va resultar ferida la persona. També destaquen que el caçador no tenia visió de l'objectiu i, per tant, el va confondre la persona amb un senglar, indiquen des del cos d'emergències.

Batuda del senglar fatal

A les comarques de gironines l'any passat es va haver de lamentar una víctima mortal en una batuda del senglar. Va ser el 7 de setembre quan els Mossos van detenir un caçador de 53 anys va disparar contra un senglar a Arbúcies que fugia per una riera, però el projectil va tocar a un home que passava per la zona.

Aquest era un veí de la zona que va morir a conseqüència del tret. El jutge va deixar en llibertat amb càrrecs al caçador, la causa judicial va quedar oberta per homicidi imprudent.