La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un vehicle que havia comès una infracció de trànsit al districte de les Corts per un presumpte delicte de tràfic de drogues, després que els agents descobrissin que duia 15,9 quilos de marihuana al maleter. Una patrulla va aturar-lo per la seva conducció i, en l'escorcoll, va descobrir una bossa d'esport amb 15 paquets de cànnabis, segons ha informat el cos aquest diumenge, per la qual cosa va ser arrestat.