Les 5 coses que no saps de Nemo, el guanyador suís del festival d'Eurovisió 2024

Eurovisió 2024 ja té guanyador: Suïssa. Nemo Mettler ha estat la persona encarregada de representar aquest any el país helvètic amb el seu tema 'The Code', on parla sobre com va ser el seu procés d'acceptació com a persona no binària.

Nemo va néixer el 3 d'agost del 1999 a Biel, ubicada al Cantó de Berna (Suïssa), i als 24 anys ha conquistat Europa amb la seva història de superació personal. La cançó va ser des de primer moment una de les favorites per alçar-se amb el micròfon de vidre i els pronòstics s'han complert en una de les finals més polèmiques d'Eurovisió.

Al festival d'Eurovisió ha tingut grans moments, sent un dels integrants del comunicat que demanava expulsar Israel, colant una bandera del seu gènere a la desfilada de banderes de la final o trencant sense voler el trofeu, fet al qual després va fer al·lusió en una roda de premsa assenyalant que "el trofeu es pot arreglar i, potser, Eurovisió necessiti alguns arranjaments".

Fora del seu país i del que ha estat el certamen musical europeu, es coneix poc sobre la vida personal i la carrera artística del raper. A continuació, podeu trobar 5 dades per conèixer millor el guanyador d'Eurovisió 2024, Nemo Mettler.

1. És multiinstrumentista

Des de petit Nemo es va interessar per la música, però no només sap utilitzar la seva veu com a instrument musical. El suís toca el violí, el piano i la bateria. A més, tal com ha ensenyat al seu pas per Eurovisió 2024, és capaç d'abastar tota mena de registres vocals passant de parts rapejades en tons greus a estrofes líriques en els tons més aguts. Dels 9 als 13 anys va estudiar òpera.

2. Té 4 mini àlbums

Tot i que Europa ha descobert l'artista gràcies a 'The Code', en el seu pas pel festival de la cançó, porta a la indústria diversos anys i ha tret quatre miniàlbums. Amb el primer, 'Clownfisch', va arribar al lloc 95 a les llistes d'èxits suïsses. El 2017, Nemo va treure dos nous projectes sota el nom de 'Momänt-Kids' i 'Fundbüro', i el seu tema 'Du' va arribar a ser el quart als rànquings musicals. Finalment, el 2022 va treure el seu, fins ara, últim àlbum: 'Whatever Feels Right'.

3. 'This Body', el tema en què es va declarar no binari

En el tema amb què ha guanyat Eurovisió, Nemo parla de la seva lluita interna per autodescobrir-se i acceptar-se com a persona no binària, però hi ha una altra de les seves cançons que també parla de la seva vida. A 'This Body', el cantant va parlar per primera vegada de la seva identitat de gènere. "Llançaré un tema anomenat 'This Body', que va ser escrit en un moment en què em sentia sol, perquè no podia obrir-me als altres. Però quan ho vaig fer, tot va resultar millor del que pensava i avui em puc presentar a la gent d'una manera nova", va explicar el 2023 sobre el senzill.

4. Molt guardonat al seu país

Amb només 19 anys, va aconseguir alçar-se amb 5 Swiss Music Awards a millor artista i millors concerts/actuacions. Amb la cançó 'The Code' no només ha guanyat el Festival d'Eurovisió i el micròfon de vidre: també ha estat guardonat amb un Premi OUTmusic i un Premi Eurostory per la composició i la lletra.

5. Experiència en concursos

Eurovisió no ha estat el primer projecte televisiu de Nemo Mettler. Amb 16 anys va sorprendre en el seu pas pel programa de televisió 'Els talents més grans de Suïssa', en què va demostrar la seva habilitat per rapejar en el seu idioma natal. El suís va participar també a la segona edició de 'The masked singer' del seu país sota la disfressa de panda i va quedar en cinquena posició, interpretant grans èxits de Lady Gaga o Harry Styles, entre d'altres.