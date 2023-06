Els agents de la comissaria de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) han expulsat un home al Marroc perquè estava en situació irregular i acumulava 32 detencions. Els agents van rebre un avís que aquest home estava provocant aldarulls a Platja d'Aro (Baix Empordà) i per això van dirigir-se en aquesta localitat. Després de comprovar que no tenia papers, van consultar els antecedents que tenia més de 32 detencions i condemnes judicials per delictes com robatoris amb violència i maltractaments. A més, ja havia estat a presó anteriorment. Per això, amb l'ajuda de la Policia Local del Platja d'Aro, la policia va detenir l'home i van iniciar un expedient d'expulsió preferent.

Quan els agents van rebre la resolució d'aquest expedient per part de la Subdelegació del govern espanyol a Girona, es va iniciar un dispositiu per retornar l'home d'origen marroquí al seu país natal. Els agents el van localitzar a Culla, gràcies a la col·laboració amb la Policia Local de Platja d'Aro i els Mossos d'Esquadra. Després, el Grup Operatiu d'Estrangers va gestionar l'expulsió de l'home en un termini màxim de 24 hores. Els agents de la CNP de Sant Feliu de Guíxols el van traslladar fins a l'aeroport de Barajas i finalment l'home va tornar al Marroc en un vol acompanyat per escolta policial.