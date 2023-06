Dues víctimes més han denunciat el quiromassatgista de la Bisbal d'Empordà investigat per abusos sexuals. Amb aquestes ja són cinc les dones que assenyalen el sospitós, un veí del municipi de 52 anys. Fonts properes al cas expliquen a l'ACN que l'home seguia el mateix patró a l'hora de fer tocaments o abusar sexualment de les víctimes. Actuava aprofitant que estava sol amb les dones -algunes d'elles menors- al local habilitat als baixos de casa seva per fer massatges. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir el sospitós fa un any i ara l'han tornat a arrestar arran d'una d'aquestes denúncies noves (l'altra havia prescrit). Aquesta víctima relata que l'home la va agredir el juny del 2016. El massatgista està en llibertat provisional.

Les dues noves denúncies contra el quiromassatgista de la Bisbal s'han interposat, precisament, després que el cas aparegués als mitjans. La primera víctima va anar a comissaria a finals de març, poc dies després de la publicació de la notícia. Segons va relatar als Mossos, a mitjans del 2015 va anar a fer-se un massatge a casa del sospitós. Un cop allà, l'home va tancar la porta del local amb clau. Durant el massatge, segons declara la víctima, el quiromassatgista li va fer tocaments a la zona dels genitals. Després, la va fer asseure's a la llitera, li va demanar que es tragués els sostenidors i la va acabar abraçant per darrere. Aquests fets, però, tot i afegir-se a la causa que s'investiga des dels jutjats, perquè podrien reforçar la tesi que l'investigat seguia un determinat patró, haurien prescrit. No així la segona de les noves denúncies. Que de fet, és la que va motivar que els mossos tornessin a detenir el sospitós; aquesta vegada, per abús sexual amb penetració. La denúncia es va interposar a mitjans d'abril i els fets que s'hi recullen es remunten al juny del 2016. La víctima va relatar que era el segon cop que anava a fer-se un massatge amb l'investigat. En aquella ocasió, i també després de tancar la porta amb clau, l'home li va insistir perquè ella es quedés nua, cosa que no va acceptar. Ell però, sí que va treure's la samarreta durant el massatge. Segons relata la víctima, durant la sessió el quiromassatgista li va fer tocaments als genitals i als pits, moment en què ella va interrompre'l i se'n va anar ràpidament. Arran d'aquesta denúncia, els mossos van tornar a detenir el quiromassatgista el 18 d'abril. Segons han explicat a l'ACN fonts properes al cas, després de passar a disposició judicial, l'investigat va tornar a quedar en llibertat provisional a l'espera de judici. Un mateix patró La instrucció apunta que, a l'hora de cometre els abusos, el sospitós seguia sempre un mateix patró. Aprofitava la seva activitat com a massatgista per fer els tocaments quan les víctimes eren més vulnerables, perquè es trobaven soles amb ell al local de casa seva que feia servir de consulta, i que a més tenia la porta tancada amb clau. Per això, de cara al judici, podria ser determinant una pericial d'anàlisi de conducta criminal que confirmés aquest patró. És una prova pràcticament inèdita però que, de fet, ja va servir en el cas del 'rider' de Barcelona condemnat a 11 anys i 3 mesos de presó per agredir sexualment tres dones i violar-ne una quarta. Primera detenció Els Mossos d'Esquadra van detenir per primer cop el quiromassatgista de la Bisbal el 22 de juny de l'any passat com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual. La víctima, una menor de 15 anys, va relatar que la tarda del 7 de juny havia anat a fer-se un massatge i que, un cop dins el local, el sospitós la va fer despullar i li va fer tocaments. Després, ell va treure's la roba i la va pressionar perquè li fes un massatge també als seus genitals. Quan finalment la menor s'hi va negar, la va obligar a estirar-se amb ell mentre estaven nus. Arran d'aquesta primera denúncia, dues víctimes més van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra presumptes abusos comesos pel quiromassatgista. Una dona va explicar als investigadors que l'home li hauria fet tocaments als pits i als genitals quan tenia 12 anys. Això hauria passat el 2008. Aquesta cas ja estava prescrit, però la víctima va decidir trencar el silenci després de saber que la policia havia detingut el quiromassatgista. La tercera víctima, una adolescent, va denunciar que l'1 de maig del 2022 es va trobar amb el quiromassatgista a un club esportiu. Allà, l'home hauria començat a fer-li massatges a les espatlles i també li hauria acabat fent tocaments a la zona del pit, mentre l'animava a anar a casa seva com a clienta. El jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal d'Empordà s'ha fet càrrec del cas.