Un menor de 16 anys ha perdut la vida aquest dijous a la tarda després de patir un accident en moto al Port de la Selva. L'accident ha passat cap a dos quarts de quatre de la tarda just a l'entrada del municipi quan, per causes que es desconeixen, el ciclomotor que conduïa ha sortit de la via, a la GI-612. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els serveis d'emergències i un helicòpter medicalitzat. Els efectius mèdics han intentar reanimar la víctima però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. El Servei Català de Trànsit informa que, a causa de l'accident, la via ha quedat tallada totalment al trànsit.