La vintena de ciutadans francesos que aquesta nit han hagut de quedar-se a Portbou, ja han pogut seguir el seu camí cap a França. Xavier Barranco, alcalde de Portbou diu que «els vam acollir a l'antic teatre i els vam donar begudes i aliments. Al voltant de les onze de la nit des de l'Ajuntament vam contactar amb un veí que té una casa rural i han passat la nit allà. No ho vam fer abans perquè no s'hi podia accedir».

Ara el foc ja està estabilitzat, però el batlle exposa que «hem passat una nit de calma tensa perquè hi ha hagut moments que el foc ha girat cap a l'interior, però els Bombers estaven molt atents i han pogut frenar-lo». Barranco diu que «s'espera tenir l'incendi controlat aquesta tarda, quan hagin passat les dotze hores que els Bombers tenen com a protocol».

L'alcalde de Portbou explica que des del balcó de l'Ajuntament veu com «s'han retirat dos camions de Bombers i això és una bona notícia» i també «hi he vist un avió bombarder francès que ha remullat un punt i dos camions dels bombers francesos a la zona de la frontera». Actualment, un helicòpter de control dels Bombers de Generalitat «està sobrevolant la zona cremada per veure com està situació».

Xavier Barranco afirma que «encara no sabem quan es restabliran ni les connexions per carretera ni amb ferrocarril, però la situació està força controlada i això ens fa estar tranquils».