A quarts de deu del matí d’aquest diumenge passat es van encendre totes les alarmes quan, en plena tramuntanada, amb cops de vent que superaven els cent quilòmetres per hora, va aparèixer una espessa columna de fum sobre els darrers cims de l’Albera marítima. Es tractava d’un incendi forestal que acaba d’iniciar-se a la Costa Vermella, a Cervera de la Marenda.

Des d’un primer moment, efectius dels bombers dels dos costats van començar a actuar en el lloc dels fets. Les flames, empeses pel vent, van agafar una forta empenta i la columna de fum aviat va travessar tota la Mar d’Amunt ocupant el perfil de la badia de Roses. La lluita dels efectius d’emergències, recolzats pels voluntaris de les ADF, no van poder impedir que el foc saltés cap al terme municipal de Portbou i Colera, amenaçant les zones de Molinàs i Falcó, que van ser desallotjades.

Els ajuntaments van habilitar espais d’acollida per als veïns afectats i, també, per als ciutadans francesos que no podien tornar a casa seva, ja que tant l’N-260 com la línia de ferrocarril van estar tallades. L’alcalde de Portbou, Xavier Barranco, va fer una crida a la calma tot agraint l’esforç dels equips d’extinció «per una feina impagable».El SEM estava pendent de qualsevol incidència, que es va produir quan un bomber va resultar afectat pel fum.

Representants del col·lectiu que reclama la reobertura dels passos fronterers del Pirineu, han destacat aquest accident «pel fet que si el foc arriba a acostar-se més a l’interior i algú hagués hagut de fugir amb vehicle pel coll de Banyuls, o els mateixos bombers, no ho haurien pogut fer en condicions, perquè oficialment la Prefectura francesa el manté tancat, encara que la iniciativa popular va treure un dels rocs setmanes enrere».

Finalment, es va donar per controlat l'incendi aquest dilluns 17 al voltant de les vuit de la tarda, tot i que els bombers continuen remullant la zona, amb un balanç d’unes mil hectàrees cremades, un centenar de les quals a l’Alt Empordà.