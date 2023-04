Els Bombers de la Generalitat informen que l'incendi iniciat a Cervera de la Marenda ja ha travessat la frontera i ja es troba en el terme municipal de Portbou, afectant el puig de la Farella. Aquest cos d'emergència hi està treballant amb 30 dotacions terrestres de les unitats GRAF i EPAF. De totes maneres, s'han retirat els dos avions catalans que ha retornat a base perquè «no poden volar per la força del vent».

L'Ajuntament de Portbou ha habilitat el centre cívic perquè les persones desallotjades dels masos del barri de la muntanya hi puguin anar, exposa Protecció Civil. Per la seva banda, l'Ajuntament de Colera ha fet públic un comunicat en el que demana «extremar les precaucions» i que «totes aquelles persones que es trobin a les zones forestals, amb especial incidència a Molinàs i Falcó, cal que marxin amb la màxima rapidesa possible de la zona».

Segons informa el Servei Català de Trànsit, la carretera N-260 està totalment tallada, en els dos sentits de la marxa, a l’alçada de Portbou, entre els quilòmetres 0 i 2.

SNCF ha informat a través d'un tweet que la circulació de trens està interrompuda des de Portbou fins a Perpinyà, la qual cosa deixa sense servei localitats com Argelers, Portvendres i Banyuls. L'operador ferroviari francès preveu recuperar la circulació el pròxim dimarts 18, per això està cercant mitjans de transport que puguin oferir aquest servei.

Bonsoir, il y a actuellement un incendie à Cerbère. La circulation est interrompue sur l'axe Port-Bou ↔️ Perpignan et la reprise est estimée à mardi 18 . Des moyens de substitutions sont entrain d'être mis en place. Je reste disponible si besoin — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) 16 de abril de 2023

Actualment, l'incendi ja ha cremat unes 550 hectàrees, segons informa l'Association Prevention et Signalements de Feux de Forêt.

Protecció Civil de la Generalitat manté en prealerta el pla INFOCAT i està fent seguiment des del CECAT de l’incendi forestal de Portbou.

Et pot interessar: Cas Obert Un foc a la Catalunya Nord amenaça l'Alt Empordà