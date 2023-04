Un incendi declarat a Cervera de la Marenda a les deu del matí avança empès per la tramuntana i ja es troba a tres quilòmetres de la frontera. La columna de fum que s'ha originat és ben visible des de diferents punts de l'Alt Empordà, però el municipi més afectat és Portbou on s'ha hagut de tallar la circulació de l'N-260 «amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal, el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil», segons explica Xavier Barranco, alcalde de Portbou. El mateix batlle també ha afirmat que «s'han desallotjat quatre veïns de dues masies del municipi pel fum i cinc més a Cervera», A més, ha quedat interrompuda la circulació dels trens de la línia R11 entre Portbou i Cervera.

Actualment, hi estan actuant divuit mitjans terrestres dels Bombers de la Generalitat i dos avions de vigilància i atac, conjuntament amb els 350 bombers francesos que també hi estan treballant amb mitjans aeris i terrestres. El cos de Bombers informa que «tenim dotacions fent cremes controlades al flanc dret de l'incendi, a la zona de la cua» per intentar frenar-ne l'avenç de les flames.

🔴En direct !

🔥Un feu de Forêt est en cours sur la commune de #Cerbère, dans les #PyrénéesOrientales (66)

📝Suivi à 12H00 :

🌳100 hectares de parcourus ( minimum )

🚒150 pompiers sur place

🏃‍♂️5 personnes ont été évacuées pic.twitter.com/t5TUosFaBL — Association Prevention et signalements de FDF (@SignalementFdf) 16 de abril de 2023

Xavier Barranco ha exposat que «veiem el foc amb preocupació perquè la tramuntana l'està apartant del mar i portant cap a l'interior» quelcom que l'alcalde ha considerat de «gran perill per tota l'Albera si al final acaba entrant pel Coll de Banyuls, però confiem en els nombrosos efectius que hi treballen».