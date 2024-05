Castelló d'Empúries col·loca més caixes nius als teulats per al xoriguer petit

L’Ajuntament de Castelló d'Empúries ha ampliat el nombre de caixes a les teulades dels edificis del centre històric per afavorir la cria del xoriguer petit. Treballa en el projecte des del 2012 i té la primera colònia en nucli urbà de xoriguer petit de Catalunya.

Les caixes se situen generalment en teulats. S’han ampliat perquè hi pugui haver fins a 36 parelles. El Palau dels Comptes i la Basílica van ser els primers espais on se’n van situar. S’ha ampliat al convent de Sant Agustí i a la teulada d’un particular.

El projecte el va engegar la Generalitat el 2012 amb la col·locació de les primeres caixes niu-niu. El teula de l’Ajuntament es va convertir en el punt de sortida amb cinquanta pollets. Al xoriguer li agraden les edificacions antigues, en les quals aprofita orificis o buits a les teules. Els pollets provenien del Centre de Reproducció de Fauna de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda. En aquell moment hi havia 33 parelles nidificant a la comarca i 150 a Catalunya.

Colònia consolidada

Sis anys més tard se’n van situar al campanar de la Basílica amb deu caixes més per aixoplugar la colònia que hi havia a l’edifici de cinc parelles. El 2020 es va informar que s’havia consolidat l’única colònia urbana de xoriguer amb la identificació de 15 parelles en diversos punts del municipi.

A la resta de la comarca es troba present a la serra de l’Albera, al cap de Creus i al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà on va aparèixer el 2006. L’au es va extingir als anys 80 i posteriorment es va treballar per reintroduir-la.