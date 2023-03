La Policia Nacional ha detingut un empresari i un encarregat per explotar laboralment un treballador en un hotel de Sant Pere Pescador. La víctima era un estranger que vivia en condicions deplorables, compartint habitació en un espai reduït que feia les funcions de magatzem i bugaderia. El treballador feia jornades laborals d'entre 10 i 12 hores sense descans i havia d'estar disponible les 24 hores per les necessitats dels clients. A més, li donava tres dies lliures cada dues setmanes però, en realitat, dos dels tres dies els havia de gastar per desplaçar-se al domicili de l'empresari a Barcelona per netejar-hi i, a l'estiu, també havia d'anar a Eivissa a netejar un altre habitatge de la seva propietat sense cobrar.

La víctima va denunciar els fets a través del telèfon d'Atenció a les Víctimes de Tràfic d'Éssers Humans de la Policia Nacional. Rebia amenaces per part de l'encarregat, que era coneixedor de la seva situació, i del seu cap. L'advertien que no sortís al carrer perquè estava en situació "il·legal" i que podia ser expulsat del país. També li feien falses promeses amb l'esperança de aconseguir un contracte de feina per poder regularitzar la seva situació. La Policia Nacional ha sabut que aquest mètode de contractació l'hauria repetit amb altres possibles víctimes i ho estan investigant.