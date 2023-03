L'incendi d'un camió i un turisme en el quilòmetre 1 de l'AP-7, a l'altura del Portús, genera restriccions de trànsit en direcció a la Jonquera des d'aquesta passada nit. L'accident, segons fonts policials, no va provocar ferits, però ha fet necessària la intervenció dels Bombers, els Mossos i la Policia Local. A causa de l'impacte de les flames, la calçada ha quedat afectada i cal reasfaltar el tram cremat. Els serveis de trànsit dels dos costats de la zona fronterera preveuen dificultats de circulació, sobretot de camions, des del peatge del Boló, on avui hi ha prevista una acció reivindicativa.