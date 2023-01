Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 48 anys per vendre droga en un pis de Figueres. Els agents tenien la sospita que hi podia haver un punt de compravenda de droga a la zona de la Creu de la Mà i per això van decidir organitzar un dispositiu de vigilància el dimecres 25 de gener.

Mentre hi havia els Mossos vigilant, van veure que hi havia dues persones que entraven en el pis investigar i en sortir, van comprovar que portaven embolcalls amb heroïna que havien comprat a dins. Poc després, el propietari va sortir al carrer i els agents van escorcollar-lo i van trobar-hi 570 euros en bitllets fraccionats i dos telèfons mòbils. Davant dels fets, els agents van detenir l'home per un delicte en contra de la salut pública. Els dos homes que havien comprat droga mentre durava la vigilància era de 7,71 grams d'heroïna. Es calcula que aquesta droga podria tenir un preu de 459 euros en el mercat il·lícit. El detingut, que tenia antecedents pels mateixos fets, ha passat a disposició judicial aquest mateix dijous.