Segons ha avançat la cadena SER, el futbolista Dani Alves ha demanat aquest diumenge tornar a comparèixer davant de la jutge d’instrucció, que divendres passat el va enviar a presó preventiva per una presumpta violació a una jove de 23 anys. Un dels motius pel qual la jutge el va enviar a la presó de Brians és que el jugador va incórrer en diferents contradiccions durant la seva declaració. Al principi va dir que no coneixia la jove, però posteriorment va afirmar que la relació va ser consentida.En un primer moment, Alves va reconèixer que la nit del 30 de desembre va estar a la discoteca Sutton de Barcelona. Segons la seva versió, aquella nit, a la sala VIP de la discoteca del carrer de Tuset, Alves va obrir la porta del lavabo i, accidentalment, es va trobar amb la víctima a l’interior. Però divendres, en la seva declaració, va canviar el que havia manifestat i va mantenir, sense que la jutge arribés a creure-s’ho, que el que va passar entre tots dos va ser consentit.

Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorlal que l'EMPORDÀ, les gravacions de les càmeres de seguretat de la discoteca Sutton, decisives en aquesta investigació de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos d’Esquadra, no concorden amb aquest relat i, a més, mostren que Alves i la víctima van estar dins del lavabo aproximadament un quart d’hora, un interval de temps incompatible amb el que havia explicat al vídeo i que va obligar Alves a donar una altra versió davant la jutge d’Instrucció número 15 de Barcelona.

A més, els testimonis recollits –entre els quals es troben les amigues de la víctima que estaven amb ella aquella nit o el cambrer que Alves va enviar perquè s’acostessin a la seva taula– no coincideixen amb cap de les versions que ha donat l’exfutbolista. En canvi, la víctima, que ha renunciat a ser indemnitzada econòmicament per aquests fets i busca únicament amb la seva denúncia que es faci justícia, ha explicat sempre el mateix: va mantenir la mateixa versió dels fets en la seva declaració davant els Mossos d’Esquadra –dos dies després de la suposada agressió– i en seu judicial. La seva explicació, a més, sí que encaixa amb les càmeres de seguretat i amb els indicis del que va poder passar a l’interior del lavabo durant 15 minuts.

Aquest diumenge serà el tercer dia d’Alves a la presó catalana de Brians. La primera nit que va passar, l’exjugador del Barça no va sopar. Va dir que no tenia gana. Després dels primers tràmits es va comprar una ampolla d’aigua per emportar-se-la a la cel·la per si tenia set. I va ser l’únic que va prendre.