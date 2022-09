Sis dels finalment dinou detinguts en el cas de les narco llanxes a l'Alt Empordà han passat aquest matí a disposició judicial en el jutjat d'instrucció 1 de Figueres. El magistrat ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos d'ells, i, per als altres quatre, la llibertat a disposició del jutjat, sempre que siguin requerits.

Se'ls acusa de diversos delictes, d'organització criminal, contraban, blanqueig de capitals i salut pública.

La causa es va començar a investigar el desembre de 2021 i va culminar aquest dimarts 20 de setembre amb un gran operatiu policial a Roses, Empuriabrava i Salt, que acabava amb dinou detencions (en un primer moment, es van comunicar divuit). A més, es van comissar una vintena d'embarcacions, més de 40.000 euros en efectiu i diversos estupefaents.

La investigació va començar perseguint sospitosos que es dedicaven a preparar i vendre narco llanxes per a organitzacions criminals que traficaven amb droga. Els cossos policials implicats en el cas (Vigilància Duanera, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil) es van focalitzar en sospitosos que s'encarregaven de donar suport logístic a traficants per introduir droga a l'Estat. Tal com vam informar a l'Empordà, s'encarregaven d'adquirir embarcacions, millorar-les i afegir-hi motors perquè tinguessin més potència i, després, les acabaven venent a organitzacions criminals que es dedicaven sobretot al tràfic d'haixix al sud d'Espanya.

Dos dies després de les detencions, sis dels dinou detinguts han passat a disposició judicial.