Operatiu policial contra el tràfic de droga a les comarques gironines amb epicentre a Roses, la marina d'Empuriabrava i Salt (Gironès). Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l'ACN de fonts properes a la investigació, el dispositiu ha mobilitzat efectius del servei de Vigilància Duanera, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil. En total, s'han fet set entrades i escorcolls. La investigació va començar perseguint sospitosos que es dedicaven a preparar i vendre narco llanxes per a organitzacions criminals que traficaven amb droga. Hi ha divuit detinguts, s'han comissat una vintena d'embarcacions, més de 40.000 euros en efectiu i diversos estupefaents.

L'operatiu conjunt d'aquest dimarts ha mobilitzat efectius de fins a tres cossos policials diferents. Hi han participat agents de Vigilància Duanera, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. La investigació, que tutela el jutjat d'instrucció 1 de Figueres, va començar seguint el rastre de delinqüents que es dedicaven a preparar i vendre narco llanxes a organitzacions criminals que les feien servir per traficar amb droga.

La investigació s'ha focalitzat en sospitosos que s'encarregaven de donar suport logístic a traficants per introduir droga a l'Estat. Segons fonts del cas, s'encarregaven d'adquirir embarcacions, millorar-les i afegir-hi motors perquè tinguessin més potència i, després, les acabaven venent a organitzacions criminals que es dedicaven sobretot al tràfic d'haixix al sud d'Espanya.

Els investigadors sospiten que, per preparar aquestes narco llanxes, els arrestats se servien d'empreses nàutiques legals que els servien de tapadora. Les embarcacions preparades des d'aquestes firmes s'entregaven als traficants des de diferents punts de Catalunya i la zona nord del País Valencià.

L'operatiu s'ha saldat amb una vintena d'embarcacions confiscades. Entre aquestes, n'hi havia de semirígides. S'han fet set entrades i escorcolls a Salt, a Roses i també a la marina d'Empuriabrava.

Segons un primer balanç del dispositiu, hi ha divuit detinguts. Entre aquests, concreten fonts properes al cas, hi ha tant membres del grup que preparava les narco llanxes com traficants de droga. En els diferents registres, Vigilància Duanera, Mossos i Guàrdia Civil han intervingut també més de 40.000 euros, diversos estupefaents (no ha transcendit la quantitat exacta) i alguns turismes.

El cas es troba sota secret de sumari. Els detinguts estan pendents de passar a disposició judicial en les properes hores.