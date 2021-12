El Jutjat d'Instrucció número 7 de Figueres ha deixat en llibertat els cinc detinguts en relació amb el crim de l'home trobat mort al voral d'una carretera de Cabanelles el passat 28 de febrer. Les detencions es van fer entre dilluns i dimarts i els Mossos van fer registres al taller de la víctima que hi ha al camí vell d'Avinyonet de Puigventós, a Vilafant, i en un domicili proper amb la presència de dos dels detinguts. La investigació situa l'escena del crim en aquesta casa. El jutjat ha dictat ordres europees de detenció i entrega per als dos suposats autors materials dels crim, que haurien fugit del país.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va detenir, entre dilluns i dimarts, cinc sospitosos per la seva suposada relació amb el crim de l'home trobat mort al voral d'una carretera a Cabanelles. Un ciclista va trobar la víctima a la carretera que va al santuari de la Mare de Déu del Mont. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 11.40. Fins al lloc, s'hi van desplaçar efectius de Trànsit dels Mossos perquè en un primer moment se sospitava que podia haver estat víctima d'un atropellament.

Un cop allà, però, van comprovar que l'home tenia ferides que podien apuntar a una mort criminal. Les detencions van arribar després de gairebé deu mesos d'investigació. La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció 7 de Figueres, ha situat el crim la matinada del 28 de febrer.

L'escena del crim va ser la casa propera al taller del qual era copropietari la víctima i que els Mossos van registrar dimarts al matí. Segons han indicat fonts properes a la investigació a l'ACN, els autors materials del crim serien dos homes que haurien fugit del país. Per això, el jutjat ha dictat ordres europees de detenció i entrega per intentar localitzar-los i arrestar-los. Els detinguts que han passat a disposició judicial aquest dijous, haurien estat presents a la festa al domicili que va acabar en l'agressió mortal.

Els investigadors apunten que la víctima i un dels suposats autors materials van començar a discutir per un suposat deute de diners. La disputa va anar a més i van acabar arribant a les mans. Va ser aleshores quan, segons la investigació, s'hi hauria afegit l'altre atacant. Entre els dos, van apallissar la víctima, utilitzant fins i tot una pala, fins a deixar-lo mig inconscient a terra. La instrucció, recollint dos testimonis presencials dels fets, apunta que el crim va tenir lloc entre dos quarts de dues i dos quarts de quatre de la matinada, que és l'hora que les càmeres de videovigilància de la zona van captar dos vehicles fent un recorregut compatible amb anar fins a Cabanelles a deixar-hi el cos.

Els investigadors sospiten que, un cop al voral de la carretera, van rematar la víctima infringint-li ferides amb arma blanca al coll. Segons les mateixes fonts, aquests detinguts podrien respondre per la seva participació en l'assassinat o per encobriment i tots ells hauran de fer compareixences periòdiques al jutjat i per a un d'ells –l'amo de la casa on van passar els fets- han acordat la retirada del passaport. El fiscal Víctor Pillado i l'advocat de l'acusació particular en nom de la família de la víctima, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, no han sol·licitat l'ingrés a presó de cap d'aquests cinc arrestats.