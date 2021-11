El jutjat d'instrucció 7 de Figueres ha acordat la retirada del carnet de conduir i compareixences periòdiques per al conductor que va atropellar i matar el jove que anava amb patinet a Empuriabrava el 10 d'octubre. Les acusacions particulars, en nom dels familiars de la víctima, demanaven que entrés a presó perquè consideren que l'investigat de 25 anys anava amb excés de velocitat, conduïa begut i va fugir sense socórrer la víctima. Després del sinistre, el conductor es va presentar a la comissaria de la Policia Local i va donar un resultat de 0,38 a la prova d'alcoholèmia. La fiscalia i l'advocat de la defensa s'han oposat a la petició de presó perquè el conductor no té antecedents vigents i té arrelament al país.

La causa està oberta, en aquest moment inicial de la instrucció, pels delictes d'homicidi per imprudència greu, conducció sota els efectes de l'alcohol i omissió del deure de socors, segons informa el TSJC.

Després de l'accident, el conductor es va presentar a la comissaria de la Policia Local on li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat de 0,38 mg per litre d'aire expirat. La detenció va quedar sense efecte i aquest dijous el jutjat d'instrucció 7 de Figueres li ha pres declaració com a investigat.

La jutgessa ha acordat mantenir la situació de llibertat per a l'investigat però ha acordat les mesures cautelars que sol·licitava la fiscalia. Així, el jutjat retira el permís de conduir al conductor i estableix compareixences periòdiques al jutjat. A banda de l'investigat, entre ahir i avui han declarat cinc testimonis més. Les acusacions particulars, en nom dels familiars de la víctima, havien demanat que el conductor de 25 anys ingressés a presó.

Els advocats Álvaro Machado i José Manuel López al·legaven que el dia dels fets l'investigat conduïa de manera temerària amb excés de velocitat, anava begut i va fugir sense socórrer la víctima. La fiscalia i l'advocat de la defensa, Joaquim Bech de Careda, s'han oposat a la petició de presó perquè el conductor no té antecedents penals vigents i perquè té arrelament al país que redueixen el risc de fugida. El lletrat del conductor ha explicat que, durant la seva declaració, l'investigat ha afirmat que sent una "llàstima profunda" pel resultat de l'accident però considera que no va se culpa seva perquè la víctima es va saltar una senyal d'stop i no va tenir temps a reaccionar.

Bech de Careda també ha exposat que han interposat una denúncia contra familiars de la víctima per assetjament i injúries a través de les xarxes socials: "Entenem el dol però cal deixar que la justícia treballi per esclarir els fets". La família de la víctima va ser especialment crítica amb l'actuació de la Policia Local, per haver deixat sense efecte la detenció del conductor abans de passar a disposició judicial i quan el jove que tornava de treballar a bord del patinet estava ingressat a la UCI.