Un jutjat de Figueres ha reobert la causa del jove de 19 anys atropellat mortalment per un conductor begut a Empuriabrava mentre anava en patinet.

El TJSC assegura que fins aquest dilluns no va rebre l'atestat policial i per tant, no tenia informació sobre com havia anat tot i desconeixia per tant, qui havia estat detingut pels fets.

En un comunicat, el TSJC explica que d'entrada el jutjat de guàrdia -el número 7 d'instrucció de Figueres- el dia 10 d’octubre, va rebre un informe del centre mèdic comunicant el traspàs del noi de 19 anys.

El noi va morir, cal recordar, l'endemà dels fets i després que un conductor ebri l'atropellés, fugís del lloc dels fets i després s'entregués a la Policia Local de Castelló d'Empuriabrava.

El conductor es va presentar una hora després de l'accident al lloc i va donar 0,38 mg/litre d'aire expirat va la prova d'alcoholèmia, quan la taxa màxima és de 0,25 mg/l. L'arrestat és un jove de 25 anys a qui van acusar de conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues i omissió del deure de socors. El conductor va quedar lliure i l'endemà, es va produir la mort del noi atropellat.

Arran de la comunicació de la mort per part de l'hospital Trueta, la jutgessa de guàrdia va obrir una causa, però la va arxivar provisionalment "per protegir la prescripció", indica el TSJC perquè durant la seva guàrdia no va rebre cap informació complementària.

Denúncies i atestat

Finalment, aquest dilluns el jutjat número 8 de guàrdia de Figueres aquest dilluns va rebre l'atestat policial i dues denúncies de familiars i això, ha fet que el jutjat que inicialment es va encarregar dels fets hagi incorporat les noves informacions al procediment i per tant, l’arxiu provisional es deixi sense efecte i així puguin començar les primeres diligències, com és la personació a la causa dels familiars de la víctima.

A l’atestat policial consta la relació de testimonis que seran citats al seu dia davant de la magistrada així com la identificació del suposat autor, que no va passar a disposició judicial atès que va ser posat en llibertat pel cos policial. Ja que el dia dels fets encara no s'havia produït la defunció del jove atropellat.

La jutgessa encara té pendent rebre l’informe complet de l’autòpsia.