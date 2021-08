Els Agents Rurals van fer un total de 2.045 actuacions de prevenció d’incendis i de control d’accés al medi natural a Catalunya entre dimecres 11 d’agost i dimarts 17 d’agost, període en què es va mantenir activada la fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències d’Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT) arran d’un dels pitjors episodis d’alt risc d’incendi dels últims anys. El 80% d’aquestes actuacions es van fer en municipis on s’havia activat el nivell 3 del Pla Alfa, que implica la suspensió d’activitats amb risc d’incendi forestal. A més, davant l’episodi extrem es van establir altres restriccions al medi natural. El cos operatiu va aixecar 53 actes de denúncia per incompliments d’aquestes mesures.

Es van fer sobretot denúncies per activitats de risc d’incendi forestal (com ara per l’ús de fogonets, l’encesa de focs d’esbarjo) i d’accés a espais naturals prohibits sigui amb vehicle motoritzat o a peu, i per acampades. Dues de les actuacions més destacades són les denúncies interposades a agències de viatges o companyies d’autobusos per haver organitzat activitats de lleure a zones on hi havia activat el nivell 3 del Pla Alfa. En concret, es van aixecar actes de denúncia a dos autobusos a l’embassament de Camarasa i als responsables d’una excursió de 200 persones a les gorgues de Sant Llorenç de la Muga.

El dispositiu de prevenció, reforçat

Els Agents Rurals han reforçat el dispositiu de prevenció d’incendis forestals i han augmentat la vigilància als espais naturals protegits on s’ha activat el tancament d’accessos per tal de fer complir les restriccions d’accés i la normativa de prevenció d’incendis forestals. En concret, durant els set dies que ha durat l’episodi s’han desplegat 1.200 efectius per tot Catalunya i a més s’ha reforçat la vigilància, amb el suport de dos helicòpters del Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals.

Aquest dispositiu de prevenció s’ha fet conjuntament amb Mossos d’Esquadra, policies locals, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF).

Aquesta tasca de prevenció i de vigilància ha permès que tot i la situació extrema de perill d’incendi, durant els sis dies que ha durat l’episodi, a Catalunya només hi ha hagut quatre incendis forestals de més d’una hectàrea, el més important dels quals el de la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, on el 12 d’agost van cremar 70 hectàrees de terreny forestal. També hi ha hagut altres focs a La Baronia de Rialb (6,62 ha), Freginals (2,93 ha) i Tarragona (6,97 ha).

Un dels pitjors episodis dels últims anys

Aquest ha estat un dels pitjors episodis de perill d’incendi des de l’any 2003 i per això, es van establir mesures de prevenció, entre les quals la restricció d’accés a espais naturals i l’activació del nivell màxim del Pla Alfa per part d’Agents Rurals.