L'Audiència de Girona ha condemnat a 16 anys de presó Mohamed Regrad, l'acusat de matar un home d'una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres el 29 d'abril del 2019. La sentència recull el veredicte del jurat popular que el va declarar culpable d'assassinat. Al final del judici, el fiscal Enrique Barata i l'advocat de l'acusació particular Toni Quera van sol·licitar l'expulsió del país.

La sentència recull que Regrad ja va matar una dona a Figueres l'any 2006 i adverteix de la "perillositat extrema" del processat: "En poques ocasions s'ha vist tan justificada la substitució de la part final d'una pena per l'expulsió". L'Audiència subratlla que "cal evitar que pogués causar una tercera mort".

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que estat ponent el magistrat-president del tribunal del jurat Ildefons Carol, recull el veredicte del jurat popular que va declarar Mohamed Regrad culpable d'assassinat.

El crim va tenir lloc cap a dos quarts de nou del vespre del 29 d'abril del 2019 quan el processat, armat amb un ganivet "de grans dimensions", va atacar la víctima mentre estava assegut fent petar la xerrada amb dos amics en un banc de la Rambla de Figueres.

"Li va assestar un tall profund al coll, seccionant-li íntegrament la tràquea, l'artèria caròtida dreta i part de la vena jugular, i va morir segons després de ser agredit", recull la sentència. El jurat popular va declarar provat que la víctima, un home de 63 anys, no va tenir cap possibilitat de defensar-se: "Estava distret conversant amb amics i ni tan sols es podia imaginar que seria atacat". La sentència també exposa que Regrad es va assegurar d'agafar la víctima desprevinguda apunyalant-lo "per sorpresa, de manera inesperada i, fins i tot, ocultant l'arma fins al mateix moment de l'atac".

L'Audiència de Girona imposa a Mohamed Regrad 16 anys de presó, la pena que van sol·licitar fiscalia, acusació particular i defensa després de la lectura del veredicte. El fiscal Enrique Barata i l'advocat de la família de la víctima, Toni Quera, també van demanar que l'expulsin del país perquè consideren que és una "amenaça greu per a l'ordre i la seguretat pública. La defensa s'hi va oposar argumentant que el processat viu al país des que tenia 10 anys i té suficient arrelament.

La sentència recull que no s'ha pogut apreciar una agreujant de reincidència tot i que Regrad va matar una dona a Figueres l'any 2006. El 2008, l'Audiència el va absoldre aplicant-li una eximent completa d'alteració psíquica i li va imposar fins a 14 anys d'internament psiquiàtric. Tot i això, el tribunal considera que hi ha un risc evident de reincidència i apunta que el diagnòstic que va portar a l'absolució en el primer judici va ser "erroni", segons van precisar els perits psiquiàtrics al judici que van explicar que inicialment li van diagnosticar una esquizofrènia "que no té cura" però, arran del tractament, van comprovar que en realitat havia patit una psicosi derivada del consum de tòxics. Als seus antecedents, també hi consten agressions físiques a tres persones més.

Set de venjança

"En relació al risc que Mohamed Regrad torni a cometre delictes similars, al tribunal se li fa difícil trobar un altre supòsit més diàfan que aquest, doncs en el temps que ha estat amb nosaltres ha matat ja dues persones i n'ha ferit tres més", argumenta el magistrat que afegeix que fa més de 30 anys que Regrad viu al país però més de la meitat els ha passat privat de llibertat. A més, la sentència recull la "raó absurda" amb la que l'assassí va justificar el crim dient que va planejar matar "un català i de Figueres" com a "venjança" perquè les administracions no li donaven un pis on viure.

"El motius pels qual diu haver comès l'assassinat evidencia encara més la seva perillositat extrema doncs sembla que per a Mohamed Regrad tots els ciutadans catalans som culpables de que ell no gaudeixi de les condicions de vida a les que creu que té dret", argüeix el magistrat. Per això, assenyala que "és fàcil inferir que, un cop recuperada la llibertat, la possibilitat que portés a la pràctica els seus desitjos de venjança aberrants és, més que una hipòtesi, una certesa lamentable".

L'Audiència acorda l'expulsió un cop complertes dues terceres parts de la condemna (10 anys i 8 mesos de presó) o tan bon punt l'assassí accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional. No podrà tornar al país durant un termini de 10 anys, el màxim que preveu la llei: "Sobretot perquè el Codi Penal no ens permet imposar una durada superior perquè, si fos així, sens dubte l'acordaríem".

"El fet que sigui la seva segona víctima mortal fa aconsellable allunyar-lo de la nostra societat tant i per tant temps com sigui possible, doncs s'ha d'evitar que pogués causar una tercera mort i, per la seva confessió, és obvi que aquí resideixen ciutadans que són objecte de la seva set de venjança injustificada, absurda però summament real", conclou el magistrat que també aconsella que, per la via administrativa, li prohibeixin l'entrada al país un cop complerts els 10 anys.

En cas que no es pugui acordar l'expulsió, la sentència li imposa 10 anys de llibertat vigilada.

En concepte de responsabilitat civil, Regrad haurà d'indemnitzar amb 294.000 euros els familiars de la víctima (la seva dona i els seus tres fills). La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.